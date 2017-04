A tensión, mala alimentación, tabaco ou alcol, posibles causas da baixada de calidade dos óvulos das galegas

A capacidade das mulleres novas galegas de xerar óvulos de boa calidade nos últimos 20 anos "parece baixar", o que se percibe no proceso de avaliación de doantes potenciais de óvulos, segundo explica o doutor Jan Tesarik, un dos especialistas mundiais en fecundación asistida e director do Clínico MAR&Gene de Granada.

"Se hai 20 anos refugábase unha de cada 15 doantes potenciais, hoxe descártanse un de cada 10 por non reunir as condicións óptimas", segundo abundou o doutor Jan Tesarik.

As causas desta baixada son diversas, segundo comentou, pero "ten moito que ver con factores ambientais, relacionados co tipo de vida actual como a mala alimentación, a tensión, o tabaco, o alcol, etc.", segundo apuntou.

"A realidade é que, ano tras ano, baixa a calidade dos óvulos e outro tanto ocorre co esperma", indicou Jan Tesarik. Segundo este especialista, "esta tendencia levou a reconsiderar a idade máxima de doantes de óvulos".

IDADE MÁXIMA DE DOANTES

"Hoxe día só admitimos doantes con idade máxima de 25 anos. Grazas a este cambio puidemos elevar a taxa de embarazos con óvulos doados aos actuais 80%", comentou.

"Este resultado sería difícil de lograr incluíndo doantes entre 25 e 35 anos de idade, aínda que a regulación actual da doazón de óvulos permíteo", segundo destacou. A doazón de óvulos utilízase en 20 de cada 100 tratamentos de fecundación asistida.