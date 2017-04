O MAC organiza un congreso internacional sobre asociacionismo no mundo artístico

O Museo de Arte Contemporánea (MAC) da Fundación Gas Natural Fenosa organizará os días 20 e 21 de abril un congreso internacional destinado a reflexionar sobre a estrutura do asociacionismo no mundo artístico, en colaboración coa Colectiva, Asociación Profesional de Artistas de Galicia.

Baixo o título 'Estratexia e forma', "o encontro dará a coñecer os principais modelos asociativos internacionais e presentará aqueles casos de éxito nos que se xeraron oportunidades de interese para o sector", explica a organización.

En concreto, a directora do MAC, Carmen Fernández, asegura que o obxectivo é "achegar coñecemento, establecendo un lugar para a posta en común e o diálogo entre os distintos axentes culturais para atopar estratexias de xestión e formas xurídicas asociativas que melloren a situación do artista e do sector da arte contemporáneo na actualidade".

Sobre o foro, asegura que ofrecerá "distintas oportunidades para atoparse e intercambiar experiencias e contactos con outros profesionais do sector, coñecer de primeira man aos seus protagonistas e detectar as necesidades dos distintos colectivos para ofrecer solucións".