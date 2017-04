A conselleira de Infraestruturas e Vivenda da Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, xustificou este mércores a partida de tan só un millón de euros contemplada nos orzamentos xerais do Estado (PGE) para a variante do AVE de Cerdedo, e explicou que é unha dotación "acorde" coa fase de tramitación administrativa na que se atopa o expediente.

En declaracións aos medios con motivo dunha visita a Mos (Pontevedra) para supervisar a integración do bus urbano no plan metropolitano de transporte, a conselleira lembrou que esa obra está pendente de que se conclúa a declaración de impacto ambiental e que un maior orzo "non sería executable" no actual exercicio.

Por outra banda, Ethel Vázquez subliñou que o PGE "sitúan a Galicia dentro das Comunidades con máis investimento" cun 11 por cento do total, a pesar de que a poboación galega supón un 6 por cento do total de España.

Así, subliñou os 900 millóns de investimentos previstos, e actuacións como as vinculadas coa chegada do AVE, a posta en marcha da nova depuradora de Vigo, a eliminación do paso a nivel no Porriño, a ampliación da AP-9 en Rande ou o investimento na Plataforma Loxística de Salvaterra-As Neves.