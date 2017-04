O secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, considerou este mércores "profundamente preocupantes" os escasos investimentos que o proxecto de Orzamentos Xerais do Estado (PGE) consigna para Galicia, e relacionou esta cuestión co "problema de liderado político" que detecta na Xunta.

Reunión de dirixentes do PSdeG e o Eixo Atlántico | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa xunto con representantes do PSdeG no Parlamento, Vázquez Mao lamentou que as contas estatais non recollen cuestións fundamentais para o organismo que dirixe, como o saída sur do AVE en Vigo, o tren Lugo-Ourense e o desenvolvemento do Porto Seco de Monforte de Lemos.

Convencido de que isto ocorre porque quen tiña que impulsar a aposta por eses proxectos, o goberno autonómico, "non o fixo", lembrou que o saída sur de Vigo foi apoiada "unanimemente" por todos os grupos con representación na Cámara galega. Por tanto, tras preguntarse "que fai falta para que a Xunta leve a Madrid" esta cuestión, considerou que non pelexar por esta infraestrutura é "un desprezo ao Parlamento".

Pola súa banda, o portavoz dos socialistas no Pazo do Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, puxo o foco en que este recorte dos investimentos en Galicia prodúcese nun contexto de "recuperación" económica e da recadación dos principais impostos para criticar que non se dediquen eses fondos a paliar os "atrasos" que sofren as infraestruturas galegas.

"É bastante suicida como país", advertiu, e puxo a Portugal como exemplo de que é posible desenvolver unha política económica "diferente". E é que o país veciño tamén está a reducir o déficit, pero sen descoidar a recuperación de poder adquisitivo dos pensionistas e o gasto social mentres inviste en obras.

"O DRAMA"

Devandito isto, Leiceaga sinalou que "o drama" é que o presidente da Xunta, que proclamaba en campaña "Galicia, Galicia, Galicia", compórtase como "un manso cordeiro" cando os investimentos na nosa comunidade redúcense máis da metade con respecto á etapa de José Luís Rodríguez Zapatero na Moncloa. E entón, como evocou, "puña o berro no ceo".

Ao fío diso, Vázquez Mao opinou que "a mensaxe" que se envía á cidadanía é que o mellor é ter "gobernos inimigos" e que, por tanto, débese votar en Galicia a un partido distinto ao que goberna en Madrid.

E é que puxo de relevo que non se trata dun problema de poboación, pois País Vasco, cunhas cifras similares ás galegas, é "un exemplo de xestión". "O problema é de vontade política, de ter un proxecto político e de defender os intereses do país por encima dos intereses de partido ou dos intereses persoais de futuro", sentenciou.

Na mesma liña, o representante da entidade de cooperación transfronteiriza recalcou que en Galicia "só" se está facendo "xestión administrativa e burocrática para que as contas encaixen", pero falta "iniciativa política".

TERCEIRA ÁREA URBANA DA PENÍNSULA

Máis aló do asunto concreto do PGE, Vázquez Mao --quen está a manter contactos con distintas forzas políticas-- fixo fincapé na importancia de defender o desenvolvemento económico da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, que, co seu sete millóns de habitantes, constitúe a terceira área urbana da Península (só por detrás de Madrid e Barcelona).

Así pois, reiterou a importancia de desenvolver o tres mencionados proxectos: o saída sur de Vigo por AVE --cara a Portugal--, a liña ferroviaria de Lugo a Ourense e a conexión do Porto Seco de Monforte con Palencia para trasladar as mercadorías dos portos galegos (os primeiros desde a Canle de Panamá) cara ao resto de Europa.

Pola súa banda, o alcalde socialista Alfredo García, vicepresidente do Eixo Atlántico, incidiu ademais na importancia destes proxectos pensando en "o reequilibrio territorial", pois propiciará o desenvolvemento económico tamén do interior de Galicia.

Escoitada a súa visión, Leiceaga celebrou a "sintonía" da súa formación co Eixo Atlántico en asuntos tan "relevantes" para a comunidade como estas infraestruturas, que farán "máis competitiva" a Eurorrexión. De feito, lembrou distintas iniciativas do seu grupo no mesmo sentido que as reclamacións da entidade transfronteiriza. "Compartimos o modelo e celebramos a coincidencia", finalizou.