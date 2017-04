O Parlamento entrega este xoves a súa medalla á 'Comisión dos 16', que elaborou o anteproxecto do Estatuto

O Parlamento de Galicia entregará este xoves, 6 de abril, a súa medalla aos integrantes da denominada 'Comisión dos 16', o órgano que se encargou de elaborar o anteproxecto do vixente Estatuto de Autonomía de Galicia.

Segundo informa nun comunicado, o acordo unánime foi adoptado pola Mesa da Cámara, por proposta do presidente, Miguel Ángel Santalices, na reunión do pasado 6 de febreiro. A entrega da distinción coincide co 36 aniversario da promulgación do Estatuto.

A comisión estaba integrada por 16 representantes de partidos, con e sen representación parlamentaria e foi convocada polo presidente da Xunta preautonómica, Antonio Rosón, para elaborar un primeiro anteproxecto estatutario.

Nesta comisión, oito dos seus membros pertencían a UCD, dúas ao PSOE, dous a AP, un ao Partido Comunista de Galicia (PCG), un ao Partido Obreiro Galego (POB), un ao Partido Galegista (PG) e un ao Partido do Traballo de Galicia (PTG).

A primeira reunión da 'Comisión dos 16' celebrouse o 10 de xaneiro de 1979 e, en tres meses, concluíron o encargo recibido. O 9 de abril dese mesmo ano entregaban ao entón presidente da Xunta preautonómica o anteproxecto do Estatuto, que sufriría diferentes modificacións antes de ser sometido a referendo o 21 de decembro de 1980.

A Mesa do Parlamento considera que a contribución dos 16 integrantes deste órgano e de todos os demais que "colaboraron e participaron" nos traballos da comisión "resulta ineludible" na conmemoración do 35 aniversario do Parlamento, na medida en que o Poder Lexislativo galego emana do Estatuto de Autonomía.

INTEGRANTES

Ligados a UCD formaron parte da Comisión Luís Cordeiro, Víctor Vázquez Portomeñe, Lutgarda García Boente, Pablo González Mariñas, Manuel Reimóndez, Pablo Padín, Ramón Álvarez Cid e Juan Manuel Álvarez Ramos; de AP, Francisco Puy Muñoz, e Manuel Vázquez Río; Indalecio Tizón e José Vázquez Fouz, polo PSOE; Anxo Guerreiro por PCG; Luís Sobrado, por PG; Camilo Nogueira, polo POG; e Fernando Solla, polo PTG.

De todos eles recibirán a medalla do Parlamento a título póstumo Luís Cordeiro, Manuel Reimóndez, Juan Manuel Álvarez, Manuel Vázquez Río, Indalecio Tizón e Anxo Guerreiro.