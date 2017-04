Angrois.- O fiscal ultima a súa resposta aos recursos presentados contra a decisión de investigar a un cargo de Adif

O fiscal Antonio Roma ultima a súa resposta aos recursos de Adif e do avogado do exjefe de seguridade na circulación desta empresa pública, presentados contra a decisión do xuíz de citarlle como investigado en relación ao accidente do tren Alvia en Angrois.

Segundo fontes consultadas por Europa Press, o representante do Ministerio Público ten avanzado o seu posicionamento a este respecto, que presentará nos próximos días ao xulgado de instrución número 3 de Santiago.

De feito, é necesario que Fiscalía emita un pronunciamento sobre os recursos de apelación, que pretenden que a Audiencia Provincial da Coruña retire os cargos. Os dous foron impugnados tanto pola defensa do maquinista como pola plataforma de vítimas.

En concreto, o instrutor, Andrés Lago Louro, atribúe 80 homicidios e 144 lesións por imprudencia profesional grave ao exresponsable de seguridade de Adif, Andrés Cortabitarte, ao non facer o seu departamento unha análise integral do risco na liña que conecta Ourense coa capital galega, onde tivo lugar o descarrilamento o 24 de xullo de 2013.

Cortabitarte estivo chamado a declarar en calidade de investigado este martes nos xulgados composteláns, pero acolleuse ao seu dereito a non declarar, por segunda vez, esta, ata que os maxistrados da Audiencia resolvan o seu recurso, segundo o seu argumento.

Trátase da mesma Audiencia que, no seu día, retirou por dúas veces as imputacións que realizara o primeiro xuíz encargado de investigar o sinistro, Luís Aláez, que afectaban --en ambas as ocasións-- ao propio Cortabitarte. Unha delas chegou mesmo antes de que este cargo tivese que comparecer en sede xudicial.

No entanto, a mesma Audiencia foi a que, unha vez que o novo instrutor, Lago Louro, pechou o caso co condutor como único investigado, ordenoulle reabrilo para determinar se a preceptiva análise de riscos efectuouse de maneira correcta.