Os representantes da CIG nos estaleiros de Navantia Fene e Ferrol consideraron unha "falta de respecto" a reunión mantida polas federacións de CC.OO. e UXT en Madrid coa nova presidenta da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), Pilar Platero.

O sindicato nacionalista censurou que este encontro levase a cabo "de costas a todos os traballadores" días despois de que os comités de empresa dos estaleiros públicos de todo o Estado mobilizásense "ás portas da SEPI" e fosen recibidos "de malas maneiras" por parte da Policía.

Nun comunicado, a CIG tamén criticou que a reunión mantida non achegase ningunha novidade. "Non achega ningunha novidade ao que todos sabiamos, a elaboración dun plan industrial que, unha vez finalizado, será presentado", indicou.

Fronte a iso, reclamaron que tanto SEPI como Navantia dean cumprimento ao III Convenio Colectivo e "abonen todos os conceptos pendentes" e "restitúan todas as condicións que se viron alteradas nos últimos anos".

Ademais, de forma previa á negociación dun plan industrial, consideraron "imprescindible" acordar un novo convenio colectivo no que "se restitúa" o poder adquisitivo que os traballadores viron "diminuído", así como "recobrar as prazas de promoción interna paralizadas no ano 2009".

RECLAMACIÓNS

Ademais, a CIG asegurou que as negociacións deste futuro plan industrial deben "pilotar" sobre seis asuntos que consideran "básicos". Así, piden "garantir os investimentos necesarios para a modernización" de ambos dos estaleiros, a creación de "un novo dique para nova construción" e outro para reparacións, "que sirvan para abordar o futuro con garantías e adaptándose ás dimensións dos novos navíos".

Nesta liña, reclaman a "potenciación" da área de turbinas, así como nos produtos "offshore, eólica mariña e bens de equipo e resto de enerxías renovables".

Outra das reclamacións é que se dote carga de traballo aos dous estaleiros e que, no caso da antiga Astano, "fágase efectivo o fin do veto á construción naval civil". Tamén pediron un plan de xubilación anticipada, con incorporacións de xente nova para garantir a continuidade e o rexuvenecemento nas diferentes áreas", así como a "contratación directa e nas mesmas condicións económicas de traballadores necesarios para atender eventuais picos de carga de traballo".

Por último, pediu regular a situación dos traballadores da industria auxiliar. Para iso, solicita determinar "criterios de subcontratación" e "compromisos" por parte de Navancia para que a industria auxiliar sexa "complementaria" e "non un mecanismo de abaratamento de custos".