Tranvías da Coruña pide aprazar a entrada de buses interurbanos ao centro da cidade

Responsables da Compañía de Tranvías da Coruña instaron á Consellería de Infraestruturas a aprazar a entrada de buses interurbanos ao centro da cidade e volveron a expresar a súa oposición a que se lles permita entrar ata Entrejardines, en base ao plan de transporte metropolitano.

Así o manifestaron o presidente da Compañía de Tranvías, José Prada, e o director da entidade, Ignacio Prada, nunha comparecencia ante os medios nos que trasladaron as súas propostas para os usuarios do transporte público urbano da Coruña e tamén do transporte metropolitano da comarca.

De novo, argumentaron que Entrejardines e a contorna da praza de Ourense non é o punto "idóneo" para a penetración do transporte interurbano. Ademais, insistiron en que a proposta da Compañía pasa por esperar a que se desenvolva o plan integral de Transporte de Galicia para tomar decisións deste tipo.

Mentres, mostráronse a favor da coordinación do transporte urbano e interurbano e do seu acceso ao centro. Con todo, argumentaron que, na súa opinión, o mellor situado pola súa conexión coas liñas urbanas que chegan aos distintos barrios da cidade é Catro Camiños.