Visto para sentenza o xuízo no que exmariñeiros galegos reclaman as súas pensións a Noruega

O xuízo no que exmariñeiros galegos -agrupados na plataforma Long Hope-- reclaman as súas pensións a Noruega tras tributar alí durante anos sen protección social quedou visto para sentenza este mércores, e prevese que o fallo se coñeza uns días despois de Semana Santa.

Mariñeiros de Long Hope en xuízo en Noruega | Fonte: Europa Press

Segundo informou a Europa Press o profesor de Dereito do Traballo na Universidade da Coruña Xosé Manuel Carril, que acompañou aos afectados a Oslo para asesoralos no caso, nesta última xornada o avogado dos exmarileiros esgrimiu documentos das décadas dos 50 e 60 como o trámite parlamentario que "deu pé á exclusión" destes traballadores da protección social en Noruega, así como cartas de armadores nos que se recollía esta petición co fin de aforrar custos.

Respecto diso, Carril sinala que as alegacións finais dos afectados foron "contundentes", pois tras probar documentalmente que os mariñeiros españois pagaban impostos alí, o avogado do Estado noruegués chegou a "recoñecer" que tributaban no país nórdico.

Sobre este extremo, Noruega contraargumenta que estes mariñeiros españois tributaban menos que os noruegueses, extremo que os membros de Long Hope negan. Ademais, denuncian "diferenza de trato", cuestión que tampouco admite o Estado nórdico.

De feito, Noruega sostivo que foi responsabilidade destes mariñeiros non subscribir un seguro privado que lles asegurase a xubilación, á vez que acusou a España de non garantir unha protección social aos seus compatriotas.

Así, Carril sinala que, en base ao Convenio Europeo de Dereitos Humanos, esa exclusión do dereito á seguridade social debe estar xustificada en razóns de "peso", pero o Estado noruegués tan só achácao a "razóns económicas" e de "política nacional".

INICIO DA BATALLA XUDICIAL

Pola súa banda, en declaracións a Europa Press, o portavoz de Long Hope, Alberto Paz, lembrou que este xuízo é o comezo dunha "batalla" legal que levará aos afectados a recorrer en Noruega a sentenza se lles é desfavorable. Todo iso co obxectivo de "levar o barco rumbo" ao Tribunal de Dereitos Humanos de Estrasburgo, onde confían en obter un veredicto favorable se non o fan antes.

Así, o xuízo quedou visto para sentenza despois doutra xornada "maratoniana", de 9,00 a 17,00 horas, igual que a do martes. Nesta cita estiveron acompañados polo ministro conselleiro da embaixada española en Noruega, Jorge Cabrera.

Este colectivo -hai uns 8.000 galegos afectados- protagonizou decenas de manifestacións nos últimos anos. Desde 1948 está rexistrada documentalmente a presenza de mariñeiros españois en buques de bandeira norueguesa e estímase que pagaron uns 520 millóns de euros en impostos ata 1994, ano de incorporación ao espazo económico da Unión Europea no que se regulou esta situación.