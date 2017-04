A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria negou a "inseguridade xurídica" denunciada pola valedora do pobo respecto das ABAU, a nova proba que substitúe a antiga selectividade, e defendeu que será "o máis parecida posible" ás PAU ofrecendo as "máximas facilidades" ao alumnado.

Sobre a suposta inseguridade xurídica, o departamento autonómico incidiu, segundo recolle Europa Press, en que a resolución á que se refire o departamento de Milagros Otero no seu comunicado (as instrucións emitidas o pasado 21 de febreiro), aglutinan nun único texto os elementos aplicables no proceso de acceso á universidade.

Na propia resolución, indícase que este proceso estará regulado "no que resulte compatible co novo marco normativo", pola orde do 21 de marzo de 2011, polo que nega que exista unha contradición ou "inseguridade xurídica" no proceso de acceso á universidade.

Tamén insiste en que en xaneiro se cumpriu a información respecto da proba, coa publicación do Real Decreto do Goberno central e a orde de decembro, normas nas que se fundamenta a resolución que se publicou "a tres meses da proba", a diferenza de "moitas comunidades autónomas que non publicaron ningunha" instrución.

Educación aclarou, á súa vez, que a exención a Lingua Galega e Literatura refírese os alumnos que conten con exención para a materia de 2º de Bacharelato, porque a proba na ABAU examina de Lingua Galega e Literatura II.

Finalmente, sobre o alumnado repetidor, o departamento autonómico lembra que a proba é voluntaria tanto para o alumnado repetidor que obtén o título de bacharelato este ano con materias non superadas do currículo anterior, ademais daqueles que obtiveron o título o curso pasado e que non se presentaron á PAU. En concreto, de non querer facer a ABAU, a nota que lles vale para a acceder á universidade é a media de bacharelato.