A Xunta inicia a valorización das 35.000 toneladas de pneumáticos apiladas na Laracha (A Coruña)

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio iniciou este mércores os traballos de valorización das 35.000 toneladas de pneumáticos apiladas no municipio coruñés da Laracha.

Diso informou a directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Cruz Ferreira, que supervisou o arranque dos labores coas que se poderán fin ao tratamento deste volume de residuo histórico na Comunidade.

Segundo indicou o departamento autonómico, trátase do punto de provisión destes residuos de maiores dimensións e material, dado que hai inventariadas 35.000 toneladas de pneumáticos históricos.

Con esta actuación, Medio Ambiente destacou que dá continuidade aos traballos realizados para a valorización do material depositado en Fene (900 toneladas) e nas Somozas (450 toneladas). Nestas zonas, conforme indicou a Consellería, tras os labores de roza e tratamento detectouse que había máis material do inventariado.

Deste xeito, a Xunta destacou que pon fin ao material deste tipo localizado en Galicia. Así, as previsións do departamento autonómico son terminar os traballos no próximo ano, tras os 15 meses que contempla o contrato de adxudicación.