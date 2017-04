CC.OO. pide menos interinidade no Sergas e rexeita o plan de estabilidade, cuxa transparencia defende Sanidade

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRES)

Segundo explica o sindicato nun comunicado, CC.OO. defende unha oferta pública de emprego (OPE) baseada nos criterios do acordo asinado recentemente en Madrid, que obrigaría a elevar o número de prazas fixas e a convocar case 7.000 prazas.

A petición ratificárona en rolda de prensa o secretario xeral de CC.OO.-Sanidade de Galicia, Ángel Cameselle, quen compareceu en rolda de prensa xunto cun dos negociadores do devandito acordo, o coordinador estatal da área Pública do sindicato, Antonio Cabrera.

Cameselle reiterou que CC.OO. impugnará o plan de estabilidade e provisión pactado polo Sergas e os sindicatos corporativos, xa que, ao seu xuízo, "non é nin transparente nin aplica o recolleito no acordo estatal para reducir de forma drástica a temporalidade".

Pola súa banda, a Consellería emitiu un comunicado en que lembra que devandito plan foi aprobado por tres sindicatos da mesa sectorial (CEMS-Omega, Satse e CSIF). "Os dous primeiros representan ao colectivo maioritario ao que van dirixidas as medidas, é dicir, persoal licenciado sanitario e diplomados de enfermaría", engade.

COMISIÓN DE SEGUIMENTO

Ademais, para vixiar o "estrito cumprimento" das actuacións contempladas no plan, no mesmo recóllese --engade Sanidade-- a constitución dunha Comisión cos sindicatos asinantes co único obxectivo de realizar un seguimento das medidas previstas, para garantir "tanto a transparencia do acordo", como o cumprimento de calendarios pactados e outras cuestións que se poden derivar da execución do mesmo.

En ningún caso, agrega, as súas funcións afectarán o ámbito da Mesa Sectorial en materia de procedementos de selección de persoal e provisión de prazas. É dicir, respéctase "escrupulosamente" a negociación que --en materia de OPE e concursos de traslados, entre outros-- corresponde a todos os sindicatos con representación na Mesa Sectorial, entre eles CC.OO.