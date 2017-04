O orzamento da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil cae un 13% en 2017 ata 34 millóns

O orzamento da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) cae un 13 por cento este ano ata 34 millóns, fronte aos 38,6 millóns de 2016.

Este mércores o presidente da CHMS, Fracisco Marín, tivo a primeira reunión anual de órganos colexiados cos membros da xunta de goberno, o Comité de Autoridades competentes (CAC) e o Consello da auga da Demarcación (CAD).

Neste encontro avaliouse o proxecto de orzamentos de 2017 presentado o martes polo ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que conta con 34 millóns, dos cales 21 millóns irán a investimentos reais.

Sobre as contas de 2016, a Confederación informou nun comunicado de que se reduce a débeda respecto de 2012 nun 76 por cento, ao pasar de 60 a 14 millóns de euros. Aquí redúcese o capítulo de gastos relativo a préstamos hipotecarios, ao pagar en 2015 a amortización prevista para 2017.

No tocante á redución do investimento en 2016, este organismo defende que se produciu polo peche do exercicio anticipado, ao "non poder comprometerse máis créditos a partir do 29 de xullo", "o que explica a baixa execución do capítulo de investimentos reais nun 24,7%".

Por outra banda, presentouse a evolución do estado das masas de auga, que de forma global pasaron de 216 a 217 en bo estado, segundo a información da Confederación.