A Fiscalía cambia a súa petición e pide que o crime da camareira de Ferrol sexa considerado asasinato

A Fiscalía cambiou a súa petición inicial de 15 anos de prisión por homicidio para o acusado de matar a unha camareira en Ferrol, en abril do ano pasado, e solicitou que se consideren os feitos como un asasinato, en liña coa petición da acusación particular que solicita 25 anos de cárcere para Víctor T.N.

Pola súa banda, a defensa elevou a definitiva a súa petición, na terceira sesión do xuízo que se celebra na Audiencia Provincial da Coruña e que está previsto que termine o xoves coa lectura dos seus respectivos informes por parte das partes.

En concreto, a defensa pide que se aplique a eximente de intoxicación por consumo de alcol e sustancias estupefacientes, en concreto pola medicación que, segundo o acusado, tomou durante un tempo por prescrición médica.

Esta parte entende que os feitos son constitutivos de homicidio, pero rexeita aleivosía fronte á tese de Fiscalía, para quen houbo abuso de superioridade, e a acusación particular. Por iso, solicita que a pena debería aplicarse nun grao inferior, o que, nese caso, sería de cinco anos de prisión.

MÁIS DE 60 PUÑALADAS Á VÍTIMA

No xuízo, o acusado asegurou ter lagoas sobre o sucedido ese día, mentres que a forense que acudiu ao bar onde traballaba Marta Sequeiro Valencia, a camareira achada morta na madrugada do 25 de abril do ano pasado, asegurou este mércores que se atopou unha "escena de tremenda violencia".

Sobre a súa morte, tanto ela como o seu compañeiro do Instituto de Medicamento Legal de Galicia (Imelga) en Ferrol (foron quen practicaron a autopsia) explicaron que unha puñalada que lle afectou ao pulmón "precipitou a súa morte". No entanto, aclararon que "todas no seu conxunto", en alusión ás máis de 60 que recibiu, ocasionáronlle a morte.

Tamén precisaron que morreu pola abundante perda de sangue, en coincidencia co manifestado por axentes da Policía Científica. "Foise desangrando aos poucos", expuxo un deles no xuízo.