León Benavente e Eladio e os Seres Queridos actuarán durante o Festival de Cans

No marco do Festival de Cans, que se celebrará do 24 ao 27 de maio, as bandas León Benavente e Eladio e os Seres Queridos actuarán no Espazo Mahou, situado na Leira de Alicia, onde as actuacións musicais complementaranse con proxeccións e actividades paralelas.

O concerto de León Benavente arrincará ás 20,00 horas do día 26 e o acceso, que será gratuíto previa retirada dunha pulseira --en total daranse 500--, abrirá ás 17,00 horas. Tras esta actuación, a música prolongarase ata a medianoite co DJ Edu Romeu no Discochimpín. Ao día seguinte, será a quenda de Eladio e Os Seres Queridos.

Así mesmo, a edición deste ano tamén contará cos cociñeiros do restaurante con Estrella Michelín Maruja Limón: Inés Abril e Rafa Centeno, que ofrecerán un 'showcooking' na tarde do 25 de maio, con 'Tapas de cinema', que integrarán gastronomía e cinema.

Os organizadores do festival, que informaron de que recorreron a resolución de Agadic, pola que Cans e outro catro festivais quedaron fóra dunha convocatoria de axudas, adiantaron que estas actuacións non serán as únicas, xa que o cartel musical e a programación de cinema aínda non se pecharon.