PGE.- O financiamento para Galicia previsto nos orzamentos crece un 3,6%, ata 7.119 millóns

O financiamento autonómico prevista no proxecto de Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para este ano crece en Galicia un 3,6 por cento, ata 7.119 millóns. O Goberno engadiu 5.386 millóns de euros ao sistema de financiamento autonómico deste ano, ata chegar aos 99.822 millóns de euros, un incremento medio do 5,7 por cento.

Por comunidades e en termos absolutos, sitúanse á cabeza Cataluña (18.576 millóns de euros), Andalucía (18.299 millóns), Madrid (13.396 millóns) e a Comunidad Valenciana (10.042 millóns), segundo os datos difundidos este mércores polo ministerio de Facenda, que vai enviar esta información ás CCAA ao longo do día de hoxe.

Con todo, o maior crecemento con respecto a 2016 rexístrao Canarias, cuxa dotación no sistema de financiamento autonómico crece un 11,9% (recibirá 4.467 millóns de euros), seguida de Baleares (2.404 millóns) e Comunidad Valenciana (10.042 millóns), que crecen o 9,2%.

Cantabria rexistra a terceira maior subida, dun 7,2 por cento (recibe en total 1.716 millóns) e a continuación sitúanse Madrid, cun 6,5 por cento máis (13.396 millóns), e Cataluña, cuxos recursos se incrementan o 6,2 por cento (18.576 millóns).

Na clasificación segundo variacións relativas atópase logo Murcia, que recibirá un 6,1 por cento máis (3.061 millóns en total), seguida por Aragón, que mellora un 4,9% (3.326 millóns) e por Andalucía, cuxos ingresos soben o 4,8% (18.299 millóns).

Pechan a lista Galicia, cun aumento do 3,6 por cento (7.119 millóns en total), La Rioja, que crece o 3,5 (934 millóns), Castilla-La Mancha, que sobe o 3% (4.658 millóns), Castilla y León, co 2,4% de ascenso (6.176 millóns), Extremadura, cun 2,3 (2.963 millóns), e Asturias, cuxos recursos previstos no sistema soben o 2,1% (2.604 millóns en total).

O ANO DA REFORMA

O Goberno prevé traspasar ás comunidades autónomas 99.822 millóns de euros polo sistema de financiamento, 5.381 millóns de euros máis dos previstos para o ano pasado, no exercicio no que se está iniciando a reforma deste mecanismo ante a queixa xeneralizada de que a actual fórmula de repartición non funciona.

A esta cifra súmanse os 7.424 millóns que prevé repartir o Goberno pola liquidación do sistema de financiamento do ano 2015, favorable ás autonomías. Sumado ao anterior, máis de 100.000 millóns de euros para repartir entre as 15 comunidades do réxime común, excluídas País Vasco e Navarra.

Desa cantidade, destacan os incrementos nos tributos cedidos e que suman 82.827 millóns de euros, xa que as CCAA recibirán 37.179 millóns por IRPF (un 9,2% máis), outros 33.056 millóns polo IVE (7,6% máis) e 12.591 millóns por impostos especiais (1,45% de aumento).

Tamén se distribuirán 3.821,37 millóns do Fondo de Suficiencia Global (a diferenza entre as necesidades de financiamento dunha comunidade e a súa capacidade tributaria e transferencias) e outros 8.570 millóns do Fondo de Garantía (para asegurar que cada comunidade recibe o mesmo diñeiro por habitante).

O primeiro repártese así: Cataluña, o 19% do total (728,8 millóns), Galicia o 14,6% (558 millóns), Andalucía o 12,4% (474 millóns), Cantabria o 11,9% (458 millóns), Extremadura o 10,9 (416), Castilla y León o 10,6% (406 millóns), Aragón o 6,7% do total (259 millóns), La Rioja o 5,19% (198 millóns), Asturias un 4,5% (174 millóns), Castilla-La Mancha o 1,97% (75 millóns) e Canarias o 1,85% (70 millóns de euros).