Os estibadores piden a Fomento unha reunión tras a oferta de Real Decreto do ministro

Os estibadores dirixíronse ao Ministerio de Fomento para pedir unha reunión, despois de que o titular do Departamento, Íñigo de la Serna, propuxese este mércores elevar a un Real Decreto o eventual acordo laboral que se logre sobre a reforma da estiba, segundo informaron a Europa Press en fontes do sector.

Os representantes dos traballadores solicitan así mesmo a Fomento que lles presente os borradores do Decreto Lei da reforma do sector e do Real Decreto do acordo laboral cando os teña listos "para retomar a negociación tripartita co fin de concluíla no menor prazo posible".

Así o indican Coordinadora de Traballadores do Mar, UXT e CC.OO nunha carta remitida este xoves ao secretario de Estado de Infraestruturas, Julio Gómez-Pomar, quen representou ao Ministerio nas reunións sobre a reconversión da estiba cos sindicatos e a patronal Anesco.

Os estibadores achéganse a Fomento e solicitan o encontro despois de que onte o ministro anunciase a súa intención de elevar o eventual acordo sobre os aspectos laborais da reforma a un Real Decreto, unha norma xurídica con rango de regulamento que emana do Goberno e non require tramitación parlamentaria.

Segundo indicou De la Serna, este Real Decreto contería "tal cal está" a proposta de acordo exposta polo mediador na negociación, o presidente do Consello Económico e Social (CES), Marcos Peña.

Ademais, colgaría do Decreto Lei co que se articulará a reforma do réxime legal da estiba que o Goberno promove para que cumpra coa normativa europea e evita que España sexa multada pola UE.

A garantía do mantemento do emprego dos estibadores mediante a súa inclusión nunha norma legal constitúe a principal reivindicación dos sindicatos do gremio desde que o pasado mes de febreiro o Goberno anunciou a reforma e iniciouse o conflito no sector.

"NON SOA MAL"

A oferta de De la Serna "non soa mal" aos sindicatos da estiba, aínda que aínda lles xera dúbidas respecto da súa instrumentación e garantía legal, o que lles levou a solicitar un encontro para concretar e aclarar estes puntos.

O ministro concretou o seu ofrecemento de elevar a un rango normativo o acordo da estiba xusto despois de que sindicatos e patronal vinculasen a unha serie de condicións a súa aceptación á proposta de mediación. Entre elas, figuraba a concrección da normativa e o detalle das axudas para axustar persoais mediante prejubilacioens.

En paralelo, os sindicatos remitiron outra carta ao secretario de Estado de Emprego, Juan Pablo Risco, para pedir tamén unha reunión, neste caso de carácter técnico.

Os traballadores solicitan que a regulación dos futuros centros portuarios de emprego, as ETTs nas que se converterán as actuais Sagep (empresas que actualmente monopolizan a estiba e das que dependen todos os estibadores), conteña as especificacións propias do oficio e non só as dunha empresa de traballo temporal, e que sexan titulares das firmas autorizadas para mover mercadoría.