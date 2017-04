O Ministerio de Fomento chamou a pechar "sen máis dilación" e de forma "urxentísima" a reforma do sector da estiba, tras recibir unha comunicación do Tribunal de Xustiza da UE da que se desprende que é "inminente" a imposición dunha multa a España por incumprir a normativa comunitaria con esta actividade.

"Nestas circunstancias, a aprobación do Real Decreto Lei que dea cumprimento á sentenza é urgentísima e non admite máis dilación", indicou o titular do Departamento, Íñigo de la Serna, a través dun comunicado.

Fomento informou que recibiu unha comunicación do Tribunal Europeo, o mesmo que fallou contra as cláusulas solo das hipotecas, sobre o proceso sancionador que ten aberto contra España desde decembro de 2014 por entender que o país incumpre o tratado da UE por obstaculizar a liberdade de empresa co sector da estiba, que actualmente se rexe por un monopolio de facto.

Segundo o ministerio, o Tribunal comunícalle que vai resolver "directamente, sen vista oral para alegacións" dito o procedemento. Iso supón que o asunto será "xulgado sen conclusións do Avogado Xeral e polo procedemento de sala de tres xuíces" o que, segundo explica Fomento, significa que "a sentenza é inminente".

A sentenza leva a imposición ao país dunha multa de 134.000 euros diarios desde o momento do seu fallo e ata que se cambie o réxime da estiba para que cumpra a norma da UE.

Esta sanción imporíase ademais por non cumprir unha primeira sentenza, a emitida en decembro de 2014, e por iso, sumaríase á de 25.000 euros diarios que España vén acumulando desde entón, e que xa supón uns 25 millóns de euros.

No entanto, segundo detallou De la Serna en distintas ocasións, no caso de que se reforme a estiba nos termos que recollía o Real Decreto que o Goberno expuxo nun principio e que tombou o Congreso, a Comisión Europea estaría disposta a elevar unha proposta de desestimiento do proceso sancionador contra España, que evitaría así todas as multas.

Por todo iso, tras recibir a comunicación da UE, o ministro mostrou a súa "preocupación" ao constatar que "se esgotaron todos os prazos" para acometer a reforma, que xa é "urxentísima" e que hai que abordar "sen máis dilación", segundo informa o Ministerio.

De la Serna xa avanzou este martes, durante a presentación dos Orzamentos, que a vontade do Goberno era levar "canto antes" de novo ao Consello de Ministros un novo Decreto Lei para retomar a tramitación parlamentaria da reforma. "Se non é no Consello de Ministros deste venres, ao seguinte, pero canto antes", indicou o ministro.

ACHEGAMENTO DE POSTURAS

No entanto, a nova urxencia por acometer a reconversión da estiba ten lugar nun momento no que as posturas do Goberno e o sector (a patronal e os sindicatos) nas negociacións sobre a reforma que manteñen desde hai máis de dous meses están máis próximas.

O ministro ofreceu este mércores elevar un eventual acordo laboral cos estibadores a un Real Decreto que colgase o Decreto Lei da reforma.

Ante esta oferta, que atende a unha das principais reivindicacións dos traballadores do gremio, os seus sindicatos responderon leste mesmo xoves pedindo unha reunión a Fomento, segundo informaron a Europa Press en fontes do sector.

A través dunha carta remitida ao secretario de Estado de Infraestruturas, Julio Gómez-Pomar, solicitan que lles presenten os borradores dos dous textos normativos "e renovar a negociación tripartita co fin de culminala canto antes".