Morre un operario ao caer do tellado dunha piscifactoría de Carnota (A Coruña) onde facía labores de mantemento

Un veciño de Dumbría duns 40 anos faleceu na tarde deste mércores ao caer do tellado dunha piscifactoría en Carnota (A Coruña), no que se atopaba traballando xunto a outros compañeiros.

Fontes do servizo de emerxencias do 112 e da Policía Local de Carnota informaron a Europa Press de que o sinistro se produciu despois das 18,00 horas. Ata o lugar desprazáronse tamén efectivos da Garda Civil e de Protección Civil da localidade.

Do mesmo xeito, acudiron ao lugar de Quilmas, onde se produciu o suceso, efectivos sanitarios non puideron facer nada pola vida do operario.

As fontes consultadas por Europa Press explicaron que o operario traballaba para unha empresa externa que fora contratada para labores de mantemento na piscifactoría.