O Dépor, nin de penalti

Ficha técnica

RC Deportivo 0: Poroto Lux; Juanfran, Sidnei, Arribas, Luisinho; Guilherme, Celso Borges; Carles Gil (Bruno Gama, 57'), Emre Çolak, Marlos Moreno (Ola John, 74') e Florin Andone.

Granada 0: Ochoa; Foulquier, Vezo, Matthieu Saunier, Héctor Hernández (Atzili, 83'); Wakaso, Boga, Andreas Pereira, Isaac Cuenca, Estupiñán e Kravets (Ezequiel Ponce, 59').

Sen goles.

Árbitro: Del Cerro Grande. Amarelas a Ola John (91') no Dépor e a Héctor (44'), Andreas Pereira (75') e Isaac Cuenca (91') no Granada.

Incidencias: partido da 30ª xornada de Primeira División no estadio municipal de Riazor ante 19.302 espectadores.



O mellor, a derrota do Sporting no Molinón co Málaga (0-1). Partido para esquecer do Dépor, que non foi quen de marcarlle ao Granada nin de penalti. Por segunda xornada consecutiva (Fayçal Fajr en Valencia), erro dende os once metros, desta volta Celso Borges. O efecto Pepe Mel pasou á historia e o Dépor, que deixou unha pésima imaxe, suma tres xornadas sen gañar e sen marcar. Por primeira vez en toda a Liga, o Granada deixou a súa meta a cero fóra da casa.

Celso Borges, coas mans na testa tras errar o penalti. | Fonte: lfp.es

Como dixo Pepe Mel ao remate, os deportivistas “sestearon” na primeira media hora. Apenas creou perigo o Dépor ata o descanso, e o Granada, inocente e sen ambición malia a súa situación, puido marcar nun erro da defensa deportivista na marcaxe nun córner, pero Estupiñán rematou frouxo coa testa ás mans de Lux. A mellor ocasión deportivista chegou no 38, nun centro medido de Carles Gil que se paseou pola área e ao que non chegou Florin Andone. Un primeiro tempo infumábel por parte dos dous equipos.

O Dépor saiu algo mellor tralo paso por vestiarios, pero axiña caeu na monotonía no seu xogo e sen capacidade para mudar de ritmo. Bruno Gama entrou por un tocado Carles Gil, pero nada cambiou. E iso que con pouco que facía o Dépor, un Granada moi frouxo sufría en defensa. Un centro atrás de Andone para Marlos Moreno e un remate dende a esquerda do colombiano que se foi fóra foron case os únicos achegamentos con perigo. Nun centro á área rival, Andreas Pereira cometeu un penalti inocente e absurdo, pero Celso Borges desperdiciou a ocasión cun lanzamento centrado que Ochoa rexeitou. Menos mal que o Granada non fixo nada por gañar, agás un disparo de Boga na recta final que se foi alto.

O Dépor suma xa tres xornadas sen gañar, e tres xornadas sen marcar, pero o punto acadado permítelle sumar 28 e afastarse a seis do descenso trala derrota do Sporting, aínda que perdeu unha inmellorábel ocasión de sumar tres e deixar a once o Granada, penúltimo con 20.