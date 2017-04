25 anos de promoción do galego entre os máis novos a través da música

O Concello de Ferrol e a Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrolterra, cooperan, un ano mais, para desenvolver a unha nova edición do festival musical “A mocidade coa lingua 2017”, no ano no que a coordinadora ven de celebrar o seu 25 aniversario.

Campaña 'Gústame o galego'.

O evento terá lugar este venres 7, a partires das 10:30 horas no Auditorio de Ferrol e participan mais de 700 rapazas e rapaces dunha ducia de centros educativos desta comarca. Este convenio entre o Concello e a equipa dálle continuidade a unha actividade como o festival musical da Mocidade coa Lingua que sube ao escenario a grupos veteranos e escolares de música en galego, para todos os estilos, nunha festa da lingua na que participan os IES da comarca.

Este ano toman parte cinco grupos noveis de 4 IES da comarca e un mais profesional. O primeiro en subir ao escenario será o Coro Solidarium do IES Terra de Trasancos, de Narón, seguidos de Terras do Além, do mesmo centro. En terceiro lugar, The Last Chance, do IES Sofía Casanova, Oak Sons, do IES Carvalho Calero e, no peche, Indianos, está formado por alumnos do IES de Neda. Ao remate, a actuación de SOKRAM, que trae baixo o brazo o seu último traballo, Chuvia Ácida.

Esta nova edición do XXV Festival A mocidade coa lingua, foi presentado este xoves no Concello de Ferrol en rolda de prensa polo polo concelleiro de Participación, Álvaro Montes e Pilar Patiño, da Coordinadora de Equipas na comarca, que implica a mestre e alumnos no traballo a prol da lingua.