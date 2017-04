Uni Ferrol, a un paso de semifinais

Ficha técnica

Star Center-Uni Ferrol 68: Ana Suárez (0), Ani Calvo (14), Shacobia Barbee (13), María Araújo (11), Bea Sánchez (16) –cinco inicial- Laquinta Jefferson (8) e Patri Cabrera (6).

IDK Gipuzkoa 60: Gabriela Ocete (15), Aduriz (4), Paola Ferrari (4), Khairy Shar (8), Nadia Colhado (17) –cinco inicial- Bulgak (12), Olabarria (0) e Iparaguirre (0)

Parciais: 19-10, 18-15 (37-25), 16-21, 15-14 (68-60).

Árbitros: Ángel de Lucas e Eva Areste Giralt. Sen eliminadas.

Incidencias: primeiro partido do play-off polo título (ao mellor de tres) no pavillón de Esteiro.

Rebote de Bea Sánchez ante tres xogadoras rivais. | Fonte: @donostiabasket

Esteiro estreouse nun play-off polo título con superioridade do Star Center-Uni Ferrol. No primeiro asalto, vitoria clara das ferrolás, con acerto no tiro exterior (9 triplas) e espectaculares en defensa, igualando a desigual loita polo rebote (35-35). Foi decisivo o parcial de 10-0 nos catro últimos minutos do primeiro cuarto, que permitiu as de Lino López liderar o marcador e manexar a vantaxe ata a bucina final (68-60). Catro xogadoras locais por riba dos 10 puntos: Bea Sánchez (16), Ani Calvo (14 ), María Araújo (11) e a MVP do partido, Shacobia Barbee, con 13 puntos, 12 rebotes e 4 asistencias. O domingo ás 12.00 en Donostia, segundo asalto.



Trala igualdade dos primeiros minutos (9-10), o Uni Ferrol apertou en defensa, con constantes axudas interiores sobre a brasileira Nadia Colhado (MVP da Liga), e acadou un parcial de 10-0 en apenas tres minutos e medio con dúas triplas de Bea Sánchez. Ao final do primeiro acto, 19-10. Dúas novas triplas permitiron as ferrolás abrir unha fenda importante no marcador. As bombas de Ani Calvo e Patricia Cabrera puxeron o 31-15 para o Star Center, que puido rachar o partido tralo 37-21, pero Gipuzkoa meteuse de novo na loita con dúas canastras antes do lecer: 37-25.



Non baixaron os brazos trala reanudación as guipuscoanas, que cun parcial de 3-11, producto de varias precipitacións en ataque das ferrolás, puxéronse a tiro (44-38).Tras un intercambio de canastras, Uni Ferrol mantiña a vantaxe (53-46) con dez minutos por xogarse.

O último acto comezou con triplas de Patri Cabrera e Shacobia Barbee, e a técnica visitante tivo que parar o partido con 59-49 e apenas tres minutos xogados. Dúas canastras locais máis, 63-49 e novo tempo de Azu Muguruza. As vascas achegáronse a seis (65-59), pero unha tripla de nove metros de María Araújo sentenciou o choque. Ao final, 68-60, e 1-0 para as ferrolás nunha eliminatoria ao mellor de tres.