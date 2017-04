Detido un mozo por romper os retrovisores de tres vehículos na Festa da Carballeira de Lugo

A Policía Local de Lugo detivo a un mozo acusado de romper os espellos retrovisores de tres vehículos na Festa da Carballeira na capital luguesa. Ademais, dous axentes que o arrestaron necesitaron asistencia por lesións.

Segundo informou a Policía Local, con motivo da Festa da Carballeira prestou servizo nas inmediacións para "tratar de controlar que os asistentes non causasen molestias aos veciños da zona e evitar que se producisen danos nas propiedades, tanto privadas como públicas".

Así, ás 23,15 horas do mércores una das patrullas despregadas na zona observou na Rúa Agro da Torna a un mozo, identificado como J.L.L.C., que, tras discutir con varias persoas, procedeu a romper os espellos retrovisores de tres vehículos alí estacionados.

Como consecuencia diso os policías solicitaron que se identificase e depuxese "a súa actitude agresiva", segundo indican as mesmas fontes. "Lonxe diso, J.L.L.C. comeza a insultar aos axentes e acto seguido arremete a empuxóns e puñadas contra os policías, para tentar fuxir", segundo relata a Policía.

O individuo foi suxeitado por un dos policías e, como consecuencia diso ambos, caeron ao chan. Nese instante interveu outro axente para auxiliar ao seu compañeiro e deter ao identificado.

Por todo iso procedeuse a introducilo nunha patrulla para presentalo na Comisaría da Policía Nacional. Durante o traxecto, continuou "cunha actitude agresiva", segundo resalta a Policía Local, "insultando aos policías á vez que golpeaba o interior da patrulla cos pés e a cabeza".

CONTUSIÓNS

Os policías que procederon á súa detención necesitaron de asistencia médica, un por feridas en ambas as mans e xeonllos e o outro axente por unha contusión nunha perna.

Antes do traslado do detido á Comisaría de Policía, foi conducido ao centro de Atención Primaria de Fingoi para ser recoñecido, pero unha vez alí negouse a iso, segundo concretan as mesmas fontes.