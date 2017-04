Ferido un condutor que se saíu da vía en Lugo, causou danos en sebes e árbores e deu positivo na alcoholemia

Un condutor resultou ferido tras sufrir un accidente de tráfico ao saírse da vía o seu vehículo, debido ao que causou danos na liña de sebes da zona e partiu o tronco de dúas árbores en Lugo. Na proba de alcoholemia deu positivo.

Segundo informa a Policía Local de Lugo, a Unidade de Atestados atendeu o accidente de circulación ocorrido sobre as 23,25 horas do mércores na confluencia da Ronda República Arxentina coa rúa Santiago.

Un turismo que circulaba pola Ronda República Arxentina, con sentido á Ronda da Carmen, segundo o relato policial, saíuse da vía pola marxe esquerda, pasou a ocupar a mediana central, causou danos na liña de sebes que circunda a mesma, partiu o tronco de dúas árbores situadas na mediana e danou un sinal vertical, tras o cal o vehículo quedou na rúa Santiago no carril dereito en sentido ascendente.

Os axentes de Atestados, apoiados por unha patrulla de Policía de Barrio, cuxos compoñentes aseguraron a zona, requiriron a presenza dunha ambulancia do 061, que se personó aos poucos minutos e prestou unha primeira asistencia ao condutor do vehículo, tras o cal foi evacuado ao Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), onde foi atendido no Servizo de Urxencias.

POSITIVO

A Policía Local indicou que o condutor, tras recibir os coidados médicos necesarios, foi sometido ás probas de alcoholemia regulamentarias, nas que arroxou dous resultados positivos de 0,85 e 0,88 miligramos de alcol por litro de aire expirado.

Por iso, tramitáronse dilixencias por un suposto delito contra a seguridade viaria por conducir un vehículo de motor baixo a influencia de bebidas alcohólicas. Serán remitidas ao xulgado de garda para a celebración de xuízo rápido.