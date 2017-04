Acusacións entre os sindicatos polo convenio de teleoperadoras

UXT e Comisión Obreiras firmaron o preacordo para os centros de chamadas coñecidos como ‘call centers’. O pacto coa patronal inclúe lixeiras subidas salariais para os vindeiros anos, entre o 0,6% e o 1,6%. Pouca cousa tendo en conta que o salario base parte duns 700 euros.

Traballadoras do telemarketing nunha manifestación na Coruña

Estas dúas centrais tamén argumentan que lograrán reducir a precariedade, pois o acordo indica que todos os contratados como “obra e servizo” irán pasando a seren indefinidos. Máis descansos para as mulleres preñadas e regulación dos turnos -reducindo as xornadas partidas con quendas de 9 a 6 e de 12 a 9 da noite- son outras das vantaxas enarboradas por UXT e CC.OO.

A CIG, representada na mesa estatal dado a súa representatividade e ao peso do sector galego, negouse a firmalo. Di que “provocará para as traballadoras e traballadores perda de poder adquisitivo; non avanza na estabilidade no emprego e dá un maior poder para as empresa en materias tan sensíbeis como os horarios”. Esta a central e a CGT argumentan que as subas dos salarios non teñen en conta o IPC destes anos, cos soldos conxelados.

O sindicato nacionalista tamén alerta que o preacordo “permite un 50% de contratos temporais e a utilización de ETT, polo que non se pon freo á temporalidade”. Tamén culpa aos seus compañeiros sindicais de negarlles unha copia do pactado coa patronal.

A nivel estatal, a CGT rexéitao. A central anarquista interpreta que “supón unha renuncia a todas as reivindicacións daquela loita e mantén intacta a columna vertebral da precariedade do sector”, en referencia as mobilizacións destes anos..

“Desde a ínfima subida salarial, que supón un novo convenio colectivo con perda de poder adquisitivo, ata a renuncia a anular os artigos que permiten despedimentos por baixo das condicións do Estatuto dos Traballadores e nega o dereito á subrogación en caso de cambio de empresa, así como a perpetuación das xornadas parciais e o pluriempleo como única forma de obter un salario aceptable, a xeneralización dos contratos lixo, etcétera, todo é un rosario de claudicacións respecto do sostido apenas fai tres meses”, sinalan desde CGT.