Falece un septuaxenario atropelado fóra dun paso de peóns na Coruña

Un home de 73 anos de idade faleceu na noite do mércores nun sinistro rexistrado ao ser atropelado por un turismo fóra dun paso de peóns na cidade da Coruña.

Segundo os datos facilitados pola Policía Local a Europa Press, o atropelo tivo lugar sobre as 22,45 horas do mércores nunha zona fóra de paso de peóns na confluencia da Avenida de Monelos con Vicente Aleixandre.

Ao lugar, ademais de efectivos da Policía Local acudiu unha ambulancia medicalizada do 061, cuxo persoal sanitario confirmou no punto o falecemento do home J.A.T.V., de 73 anos e veciño da zona.