O Cabildo deixa en mans de El Corte Inglés o selado das credenciais do Camiño de Santiago

El Corte Inglés chegou a un acordo co Cabildo da Catedral de Santiago para colaborar na promoción do Camiño de Santiago e poderá selar as credenciais oficiais que certifican o paso dos peregrinos polas distintas poboacións das Rutas Xacobeas.

Credencial do peregrino a Santiago | Fonte: Europa Press

Segundo este acordo, El Corte Inglés disporá, nos seus centros situados nas poboacións por onde pasan esas rutas, de puntos de información, selado e entrega de credenciais aos peregrinos.

Así mesmo, nos seus centros nestas poboacións, El Corte Inglés destinará un espazo a modo de punto de encontro, información e acreditación dos peregrinos, onde se promocionarán e divulgarán os diferentes Camiños.

A implantación de El Corte Inglés no territorio nacional fai que moitos dos seus establecementos, preto de 60, estean situados en diferentes poboacións por onde pasan os Camiños, tanto no Camiño Francés, Portugués, do Norte, Primitivo e Inglés, como na Vía da Prata.

Nos espazos de Ámbito Cultural das diferentes cidades poderanse organizar actos divulgativos e culturais que promocionen os valores do Camiño de Santiago, conferencias, presentacións de libros, exposicións ou proxeccións, co fin de destacar as vinculacións e particularidades dos distintos territorios co Camiño de Santiago.