Recuperan un corpo localizado na auga na praia de Baldaio en Carballo (A Coruña)

O corpo dunha persoa foi recuperado este xoves pola mañá tras ser localizado cando flotaba nas proximidades da praia de Baldaio, no termo municipal de Carballo (A Coruña).

Segundo informaron a Europa Press fontes de Salvamento Marítimo e do 112 Galicia, sobre as 10,00 horas avisouse da presenza dun corpo que flotaba boca na zona da Pedra do Sal na praia de Baldaio.

Por iso, foron avisados o Servizo de Gardacostas, Protección Civil, Garda Civil, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e Salvamento Marítimo, que desprazou ao lugar a embarcación 'Salvamar Betelgeuse'. Este buque realizaba un exercicio nunha zona próxima, pero non se puido achegar ao corpo debido ao escaso calado do lugar.

Finalmente o corpo foi recuperado desde terra sobre as 10,30 horas, onde se atopaba unha patrulla da Garda Civil. Ao momento o 061 desprazou unha ambulancia asistencial e un médico.