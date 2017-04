Investigan a un cazador por un delito de caza non autorizada tras matar a un lobo en Val do Dubra (A Coruña)

Efectivos do Seprona da localidade coruñesa de Corcubión procedeu a investigar a un veciño de Trazo (A Coruña) por un delito de caza non autorizada tras abater a un lobo no municipio de Val do Dubra.

Así o informou o Instituto Armado, que concretou que os feitos foron postos en coñecemento da Garda Civil a través dun vídeo que os axentes ambientais de Vimianzo presentaron en dependencias oficiais.

As mesmas fontes relatan que nese vídeo obsérvase como un grupo de cazadores abateron a un lobo no monte, pero descoñécese inicialmente a autoría e o lugar onde se fixo a cazaría.

Grazas á investigación practicada polo Seprona, segundo relatan as mesmas fontes, púidose identificar os individuos que saían nas gravacións. Así, tratábase de seis cazadores que participaban o pasado día 5 de febreiro nunha batida autorizada de raposo en Val do Dubra.

Ao autor do disparo mortal investígaselle por dar morte a un exemplar de lobo e procedeuse a denunciar de forma administrativa a un segundo cazador que efectúo un disparo sobre o animal.

SEN A CABEZA

Os axentes do Seprona localizaron no coto, ocultos tras unhas matogueiras, os restos do animal abatido sen a cabeza, presupondo os investigadores que lla cortaron "co fin de disecarla", segundo concreta a Benemérita.

As dilixencias practicadas foron remitidas ao Xulgado de Instrución Número 3 de Santiago de Compostela e á Xunta de Galicia en canto ás disposicións de carácter administrativo.

O Seprona lembra que o lobo é unha especie cinexética na Comunidade galega, polo que resulta "necesario obter unha autorización da Xunta para realizar batidas de lobo" e non existen actualmente "permisos para tal fin".