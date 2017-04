Citröen sela o trimestre cun crecemento en vendas do 11%, ata as 24.000 matriculacións

A firma automobilística Citröen contabilizou máis de 24.000 matriculacións no mercado de turismos e vehículos comerciais durante o primeiro trimestre de 2017, o que supón un incremento do 11,52% con respecto ao mesmo período do ano anterior.

Citröen | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, a compañía tamén destacou a súa cota de mercado, que xa alcanza o 6,74% do total. En particulares, esta cifra ascende ao 7,15%, cunha progresión do 9,8%.

Pola súa banda, no acumulado de marzo, os vehículos comerciais acapararon unha cota do 16,04%, o que representa unha subida do 50,8%. Con todo, é a canle de empresas onde Citröen creceu máis, cunha subida do 70,9%.

Neste sentido, o grupo francés asegurou que debe "o seu éxito" a unha gama de vehículos comerciais "robustos", "fiables" e "polivalentes", preparados tanto para o negocio como para o tempo libre.

En concreto, Citröen Berlingo contabilizou un total de 5.400 unidades vendidas ata marzo, mentres que o C4 Cactus, acumula máis de 220.000 matriculacións a nivel mundial, das que 3.200 leváronse a cabo en España, no acumulado a marzo.

Destacan tamén os Citröen C4 Picasso e Grand Picasso con 3.321 matriculacións, así como o C-Elysée, qu rexistrou 1.789 matriculacións, ata acaparar o 31% da cota de mercado no seu segmento.