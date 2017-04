Falece un traballador natural de Galicia atrapado nun ascensor dunha estación do metro de Granada

Un traballador duns 51 anos e natural de Galicia faleceu este xoves tras quedar atrapado nun ascensor da estación de Alcázar do Genil do metro de Granada capital, segundo informaron a Europa Press fontes da Policía Local e da Xunta de Andalucía.

Os feitos ocorreron sobre as 9,55 horas deste xoves, na citada estación situada en Camiño de Rolda, onde este traballador da Unión Temporal de Empresa (UTE) Setra, contratista do metro para a instalación dos sistemas de comunicacións, información ao viaxeiro e sinalización, quedou atrapado entre o teito do montacargas onde desenvolvía o seu labor e o oco do ascensor.

Foron os Bombeiros os que rescataron o corpo sen vida desta persoa, que segundo as primeiras hipóteses falecería no acto.

Na zona procedeuse ao levantamento do cadáver tras este accidente, que constitúe o primeiro sinistro laboral con resultado de morte nas obras do metro de Granada desde o seu inicio en abril de 2007 e polo que a Xunta expresou as súas condolencias aos familiares e amigos do falecido.

A Xunta de Andalucía atópase á espera do informe pericial que está a elaborar o coordinador de seguridade e saúde laboral dos devanditos traballos para coñecer ao detalle as causas do devandito sinistro.

A Policía Local fíxose cargo das primeiras investigacións ao redor deste suceso, do que a partir de agora farase cargo a Policía Xudicial para proseguir coas indagacións.

A Inspección de Traballo e o Instituto de Prevención de Riscos Laborais tamén foron informados deste accidente laboral.