O corpo rescatado da auga nunha praia de Carballo (A Coruña) corresponde a un septuaxenario veciño da zona

O corpo recuperado este xoves na auga fronte á praia de Baldaio no municipio coruñés de Carballo corresponde a un home duns 74 anos de idade veciño da zona.

Así o confirmaron a Europa Press fontes do dispositivo mobilizado na mañá deste xoves para recuperar o corpo do home localizado cando flotaba na auga.

Así mesmo, fontes da investigación comentaron que se apunta a unha "morte accidental" e barállase que puidese sufrir un contratempo e precipitarse á auga.

Segundo informaron a Europa Press fontes de Salvamento Marítimo e do 112 Galicia, sobre as 10,00 horas avisouse da presenza dun corpo que flotaba boca na zona da Pedra do Sal na praia de Baldaio.

Por iso, foron avisados o Servizo de Gardacostas, Protección Civil, Garda Civil, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e Salvamento Marítimo, que desprazou ao lugar a embarcación 'Salvamar Betelgeuse'. Este buque realizaba un exercicio nunha zona próxima, pero non se puido achegar ao corpo debido ao escaso calado do lugar.

Finalmente o corpo foi recuperado desde terra sobre as 10,30 horas, onde se atopaba unha patrulla da Garda Civil. Ao momento o 061 desprazou unha ambulancia asistencial e un médico.

Fontes sanitarias puntualizaron que no lugar confirmouse o falecemento do home, M.C.C., de 74 anos de idade. Por parte de Protección Civil engadiron que era veciño de Imende, lugar próximo á praia.