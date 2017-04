R logra un beneficio neto de 33,5 millóns en 2016 e un Ebiida de 11714 millóns

O operador de telecomunicacións R logrou en 2016 un beneficio neto de 33,5 millóns, fronte aos 13 millóns do ano anterior, e un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 117,14 millóns, máis dun 8% en relación ao exercicio anterior. Mentres, os ingresos situáronse en 250,5 millóns, un 1,6% máis.

En rolda de prensa, o director xeral de R, Alfredo Ramos, explicou que o número de clientes sitúase na actualidade en 297.000, unha cifra da que dixo que supón "un lixeiro incremento" respecto ao exercicio anterior. Destes, 250.000 son residenciais e 47.000 de empresas.

Por outra banda, R pechou o ano cunhas 420.000 liñas de voz móbiles, 356.000 de particulares e 64.000 de empresas, un 5,6% máis respecto ao ano anterior. Na presentación destes datos, Alfredo Ramos destacou tamén o aumento dos servizos nun 3% e precisou que o obxectivo para este ano é "ofertar máis servizos por cliente".

Así, segundo a compañía, case o 80% dos cientes do fixo teñen tres ou catro servizos con R, unha liña na que, segundo o director xeral da compañía, seguirase avanzando este ano. Deste exercicio, dixo que a pretensión é avanzar en "innovación", cunha "mellora continua" das prestacións "e buscar a excelencia do cliente".

Da actividade de 2016, a compañía destacou, entre outros datos, que un 86% dos clientes particulares de R teñan contratado móbilR, máis dun 2%. Mentres o 61,8% dos clientes particulares de fixo de R teñen contratado o seu servizo de televisión e ata un 87,5% son clientes de banda ancha.

CONTRATACIÓN DE PERSOAL

Para este ano, Alfredo Ramos sinalou que prevén incrementar o persoal, con 190 empregados na actualidade, en 14 persoas, incorporando "talento novo".

Ademais, dixo que seguirán traballando no 'Plan Avanza', do Goberno central, e no Plan de Banda Longa, en colaboración coa Xunta, para que 81 polígonos empresariais conten con redes de nova xeración.

INCIDENCIA DE NADAL

Noutra orde de cousas, e preguntado pola incidencia rexistrada o 23 de decembro cunha caída da liña, atribuíuna ao envío dunha campaña masiva de mensaxes "contra a nosa carteira de clientes".

Tamén dixo que, en termos económicos, supúxolles unha compensación económica aos afectados de 650.000 euros. Preguntado se sería posible que se volvese a repetir, dixo que xa adoptaron medidas "preventivas" e puxo en dúbida que puidese pasar.

Respecto diso, lembrou que entón tiñan "un 90% de clientes nun operador e un 10% con outro". Con todo, dixo que agora a totalidade dos seus clientes migraron a unha nova rede.