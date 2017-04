Avogada do TUE ve discriminatorio non avaliar os riscos laborais en período de lactación

Unha avogada do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TUE) concluíu este xoves que a realización "incorrecta" dunha avaliación individual do risco laboral para unha traballadora en período de lactación "constitúe discriminación" por razón de sexo.

De acordo ás normas comunitarias, cando un empresario leva a cabo unha avaliación debe facelo cun exame da situación individual da traballadora en período de lactación, "para establecer se a súa seguridade e saúde, ou a do seu fillo, corren algún risco", segundo explicou a letrada europea.

Por iso, se non se cumpre de maneira adecuada coa devandita avaliación ofréceselle á traballadora un trato "menos favorable" e discriminatorio, sendo de aplicación as regras sobre a carga da proba que establecen que toca á parte demandada demostrar que non hai vulneración do principio de igualdade.

O caso responde a unha pregunta do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sobre a denuncia dunha enfermeira do servizo de urxencias do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, á que se denegou unha certificación médica de risco durante a lactación.

O Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) negou o procedemento para obter a prestación solicitada pola demandante, ao considerar que non quedara acreditado que as condicións do posto de traballo que desempeña inflúan negativamente na súa saúde ou na do seu fillo.

A enfermeira levou ao INSS e ao Servizo Galego de Saúde aos tribunais por iso e presentou un informe do xefe do servizo da Unidade de Urxencias que acreditaba riscos físicos, químicos, biolóxicos e psicosociais no seu traballo para o mantemento da lactación natural.

Nas súas conclusións, a avogada do TUE aclara que corresponde ao órgano nacional valorar se o informe do empresario contén a información necesaria sobre a situación individual da traballadora, datos que deberán terse en conta na avaliación.

PRINCIPIO DE IGUALDADE

"Cando o dereito nacional fai excesivamente difícil a posibilidade de impugnar unha violación do principio de igualdade de trato, esas normas deben ser consideradas contrarias ao dereito da Unión", resolve a letrada.

A opinión do avogado xeral non vincula ao Tribunal de Xustiza europeo, senón que a súa misión é propor unha solución xurídica a un asunto sobre o que os xuíces comezan agora as súas deliberacións. As sentenzas do TUE seguen na maioría dos casos as recomendacións da Avogacía.