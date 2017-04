O Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) organiza ao longo deste xoves unhas xornadas para a promoción de Hong Kong, a "porta de acceso" aos mercados chinés e do sueste asiático, como destino para a expansión de empresas galegas.

O foro, que acolle a sede do Museo Pedagóxico de Galcia (Mupega) e no que participarán diferentes interlocutores de sectores da empresa e a economía, foi aberto á primeira hora deste xoves polo director do Igape, Juan Cividanes, quen destacou as oportunidades que ofrece Hong Kong como base de operacións para as empresas, xa que a súa área de influencia abarca un mercado "de 500 millóns de persoas".

Tras o director de Igape tomou a palabra a responsable da oficina de promoción de comercio de Hong Kong para a península ibérica, Virginia Seoane, que enxalzou as virtudes dun mercado que, do mesmo xeito que China, crece "a un 6% segundo datos do FMI", o dobre de ritmo que a media mundial.

Hong Kong é unha rexión administrativa especial da República de China desde os anos 80 -anteriormente foi unha colonia británica desde a Guerra do Opio en século XIX- que goza de certa independencia, sobre todo no ámbito económico, e que está situada no cuarto posto de rexións máis ricas do planeta.

Así, segundo Virginia Seoane, esta rexión é a "porta de acceso" para as empresas que queiran introducirse nos mercados de China e dos países da Asociación de Nacións do Sueste Asiático (Asean) -- Malaisia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Cambodia, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia e Filipinas--.

Esta área, que planea desenvolver unha integración comercial entre os países membros e que concentra "o 25%" da poboación total de Asia, crece a un ritmo do 4,5% cunha clase media "en expansión".

Ademais dos países do sueste asiático, a principal vantaxe que ofrece Hong Kong, continuou Seoane, é o acceso a "a segunda economía mundial" e "a maior nación comercial" do planeta, China.

A pesar de que, como lembrou, a economía chinesa está a padecer "unha desaceleración", esta tamén supón unha "oportunidade" porque o Goberno chinés "deuse conta de que é necesario cambiar o modelo comercial" do país e está "a investir o dobre en I+D que España".

NOVA 'RUTA DA SEDA'

Ademais, a través da iniciativa 'Belt and road', impulsada baixo o mandato do actual presidente chinés Xi Jinping e tamén coñecida como "a nova ruta da seda"; China busca abrir a súa economía a Asia central e Europa en base á creación e mellora de "as vías" de comunicación por mar e terra.

Con este plan, o Goberno chinés busca que a súa economía teña acceso "ao 63% da poboación mundial, ao 35% do mercado mundial e ao 30% do Produto Interior Bruto (PIB) do planeta".

DIFICULTADES

Con todo, como alertou Seoane, Hong Kong tamén presenta "dificultades" para o asentamento de empresas foráneas na súa economía, principalmente pola dificultade de "atopar socios" coñecedores da realidade do país. Ademais, unha vez captados, este persoal é "difícil de reter", xa que poden cambiar de empresa facilmente, polo que son coñecidos como empregados "infieis".

Por outra banda, as empresas que queren establecerse nesta rexión atopan unha barreira na "burocracia" chinesa e, ademais, teñen problemas para "materializar os beneficios" e "mitigar os riscos" que supón investir nunha rexión como Hong Kong.

DE PRODUTOR A CONSUMIDOR

Con todo, o "cambio" na paradigma da economía chinesa co paso dun país "produtor" a unha sociedade máis centrada no consumo supón un atractivo para as empresas, matizou Seoane, que, entre outros datos, destacou que os cidadáns chineses "son coñecedores das marcas occidentais e queren telas".

Así mesmo, as "vendas en liña" xogan un papel importante nun país con "731 millóns son usuarios de Internet" e que, por outra banda, é "o maior mercado automobilístico do mundo".