O choque entre un autobús e dous turismos sáldase cunha persoa ferida en Gondomar (Pontevedra)

Un choque entre un autobús e dous turismos rexistrado este xoves no termo municipal de Gondomar (Pontevedra) saldouse cunha persoa ferida.

Segundo informou o 112 Galicia, os vehículos no momento de producirse o accidente, sobre as 9,30 horas, circulaban pola estrada que une Gondomar e Mañufe.

O autobús ía baleiro e unha persoa tivo que ser trasladada polos servizos sanitarios a un centro hospitalario, segundo concretou o servizo de emerxencias.

Tras recibir a alerta do persoal sanitario, o 112 Galicia informou á Garda Civil de Tráfico e á Policía Local. Así mesmo, solicitou a colaboración dos membros do GES de Valmiñor, que tamén se personaron no lugar dos feitos.