A mesa do Camiño Portugués, pendente de que Carmela Silva convoque unha reunión para despois de Semana Santa

A mesa do Camiño Portugués ten pendente que a súa presidenta, a titular da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, convoque unha nova reunión -a que será a cuarta deste foro- para despois de Semana Santa.

Nava Castro, | Fonte: Europa Press

Diso informou a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, na comisión de ordenación territorial, obras públicas, medio ambiente e servizos, preguntada polo deputado do BNG Luís Bará, quen advertiu de varios puntos "conflitivos" en materia de seguridade viaria neste Camiño.

Castro, pola súa banda, deu conta do desenvolvemento de tres reunións ata a data da mesa do Camiño Portugués: dous baixo o mandato do popular Rafael Louzán á fronte do organismo provincial e unha xa coa socialista Carmela Silva.

Respecto diso da próxima cita, a responsable de Turismo apuntou que aínda a data está "sen concretar" e explicou que a mesa, polo menos de momento, "non adopta acordos executivos", senón que serve para achegar e debater información en aras da coordinación entre administracións.

Con todo, revelou que a Deputación pontevedresa remitiu hai unha semana un regulamento ao que a Xunta, pola súa banda, fixo "unha serie de puntualizacións".

A cuestións sobre "puntos negros" concretos, Nava Castro lembrou que a competencia en certos lugares é "exclusiva" dos entes locais, pero sinalou varias iniciativas para tratar de incrementar a seguridade con pasarelas e outros proxectos.

ENTRADA A SANTIAGO

Precisamente sobre o protocolo para acometer actuacións na entrada a Santiago do Camiño, nas súas múltiples vertentes, foi interpelado o director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, pola deputada popular María Antón Vilasánchez.

Menéndez indicou que "non só se trata de conseguir mellora estética e funcional", senón que a idea é que o trazado sexa "perfectamente reconocible por parte do peregrino, con uniformidade", e tamén aumentar a calidade de vida dos veciños da zona.

No que se refire a accións concretas, sinalou puntos "crave" como a baixada do Monte do Gozo e a zona dos Concheiros no Camiño Francés, xunto ao Polígono do Tambre no tocante ao Inglés.

OS CONCHEIROS

En canto a Os Concheiros, avogou por "traballar con moito detalle" para evitar a "desorientación" que se produce no cruzamento coa Avenida de Lugo, polo que está prevista a realización dun estudo "importante".

Ademais, a pretensión é coordinar estes traballos co Concello compostelán, que xa tiña preparado un proxecto para a Rúa dos Concheiros, tal e como lembrou a parlamentaria do PP.

Respecto diso, o director da Axencia resaltou que o plan impulsado polo Goberno galego establece a constitución dun grupo de traballo específico como órgano no que a Xunta e o Consistorio santiagués intercambien información para coordinar medidas.

Así, considerou que o proxecto da Xunta "dá un salto cualitativo" ao planificado ata agora, polo que opinou que será "necesaria" a súa "revisión" á luz de "todo o ámbito" -pola incorporación do cruzamento coa Avenida de Lugo- e para "garantir que haxa unha continuidade" no marcado do Camiño.