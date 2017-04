Os sindicatos CIG, CUT, UXT e USO en Nueva Pescanova avisaron de que leste mesmo mes ten que avanzar a mediación na negociación sobre os convenios colectivos propios ou, en caso contrario, reactivarán "o proceso movilizador".

Rueda De Prensa De Sindicatos De Pescanova. | Fonte: Europa Press

Así o trasladaron este xoves nunha rolda de prensa os portavoces dos sindicatos Xosé Fernández Piñeiro (CIG), Ricardo Castro (CUT), Ignacio Couñago (UXT) e Teresa Varela (USO), que censuraron que a semana pasada, durante as reunións con presenza de mediadores, os representantes da empresa "non tiñan capacidade de decisión".

"Cando as cousas se puñan difíciles estaban a consultar de maneira reiterada por vía telefónica, entendemos que ás entidades financeiras", apuntou Fernández Piñeiro, que adiantou que, "se isto non se modifica nun prazo curto, este mes", pedirán unha xunta co consello de administración de Nueva Pescanova, porque "son os que poden tomar as decisións".

No marco destas negociacións, os sindicalistas tamén emprazaron á empresa a manter a "lealdade", xa que na mesa cos mediadores acordouse que todas as partes renunciarían ás presións, pero, segundo aseguraron, a empresa "non está a cumprir o acordo e está a facer --presión-- de forma subliminar".

Así, Castro censurou que Nueva Pescanova "o que está a facer é substituír a xente con experiencia nas máquinas por xente que non a ten, preparándose para as veladas --horas extra--, porque sabe que a xente que traballa neses postos non vai velar". "Isto indirectamente é unha medida de presión, e se eles fanas nós tamén faremos", subliñou.

Os sindicatos e Nueva Pescanova acordaron que o vindeiro martes 11 de abril enviarán á mediación senllas propostas --"terá que haber rectificación dunha e outra parte no sentido que sexa", recoñeceron--. Posteriormente, retomarán as negociacións cando as súas posturas sexan "máis próximas", previsiblemente e por cuestións de calendario, tras Semana Santa.

NEGOCIACIÓN CON MEDIADORES

En canto á rolda de reunións con presenza dos mediadores de Inspección de Traballo, os representantes dos traballadores lembraron que houbo dúas mesas, unha na que se traballaba con CC.OO., e outra na que se traballaba cos demais sindicatos; e Castro considerou que "houbo avances pola unidade" de CIG, CUT, UXT e USO.

Segundo dixo, a unidade destes sindicatos "fixo que a empresa empezase a moverse", entre outras cuestións no relativo á flexibilidade de xornada, pretensión da empresa que se paralizou coa proposta dunha cuarta quenda destinada a novos contratados ou traballadores voluntarios, que podería ser a tempo completo --cinco xornadas consecutivas (máis dúas de descanso)-- ou a tempo parcial.

Ademais da flexibilidade, os outros puntos crave da negociación son os salarios e as novas contratacións; así como o período de vixencia dos convenios, que a empresa quere que sexan entre 2016 e 2020 e os traballadores entre 2016 e 2018.

Sobre a cuestión salarial, os sindicatos piden unha alza do IPC máis medio punto para 2016, co obxectivo de poder recuperar, polo menos en parte, a perda de poder adquisitivo do persoal; e para os seguintes anos, 2017 e 2018, reivindican o IPC real. Pola súa banda, a proposta da empresa consiste nunha subida salarial do 0,75 por cento para 2016 e do 1 ata 2020.

Acerca das novas categorías, Varela indicou que se acordou que os novos traballadores promocionen cada dous anos; pero segue habendo discrepancias, pois a empresa expuxo aumentar un 2% as táboas salariais que puxera encima da mesa e que a promoción dependa da valoración da empresa, mentres a parte social pide que promoción sexa automática e que o salario de entrada sexa duns 14.100 euros, e pase a 16.300 euros o segundo ano.