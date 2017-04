Familiares, veciños e efectivos das forzas e corpos de seguridade continúan este xoves coa procura dunha muller de 47 anos que permanece desaparecida desde o luns na cidade de Vigo, tras escaparse dunha ambulancia que a trasladaba ao Hospital Álvaro Cunqueiro.

Celia Liño, desaparecida | Fonte: Europa Press

Segundo confirmaron fontes da investigación, a denuncia pola desaparición da muller foi interposta por familiares na Garda Civil do Rosal, tras o que os vehículos policiais foron alertados por se puidesen dar algunha pista sobre a desaparecida.

Aínda que inicialmente indicouse que a muller "se fuxiu" o luns do Hospital Álvaro Cunqueiro, as mesmas fontes aclararon que "se escapou" dunha ambulancia "que a estaba deixando neste centro".

Fontes do Servizo Galego de Saúde corroboraron, en declaracións a Europa Press, que a muller non escapou do hospital vigués e manifestaron que, desde o pasado ano 2016, non rexistra ningún ingreso no centro.

ACTIVACIÓN DA ALERTA

A asociación SOS Desaparecidos activou na tarde do mércores a alerta por desaparición de Celia María Lino, que foi vista por última vez o pasado luns na cidade de Vigo.

Tal e como comunicou a asociación a través da súa páxina web e das redes sociais, a muller necesita medicación. Ten 47 anos de idade, mide 1,75 metros, é de constitución moi delgada e ten o pelo castaño claro.

SOS Desaparecidos apela á colaboración cidadá para dar co paradoiro de Celia Liño, para o que se pode informar a través dos teléfonos 642.650.775 e 649.952.957 e do correo electrónico sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es, así como acudir á Policía ou á Garda Civil.