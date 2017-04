A Policía Local de Vigo localiza de madrugada nun control a un condutor ebrio e a outros baixo efectos de drogas

Axentes da Policía Local de Vigo localizaron na madrugada deste xoves, durante un control de circulación, alcoholemia e drogas, a un condutor que superaba a taxa máxima de alcol permitido e a outro que deu positivo en drogas.

Segundo informou a Policía Local, o control dispúxose entre as 1,30 e as 3,10 horas deste xoves na rúa Gregorio Espiño, á altura do número 56, onde foron controlados un total de 12 vehículos.

A todos eles realizóuselles a proba de alcoholemia, na que 11 condutores deron negativo e un positivo, sendo este denunciado administrativamente. Así mesmo, no control outro condutor deu positivo en drogas, e a outro se lle incautou sustancia estupefaciente --haxix--.