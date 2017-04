A Xunta aposta por impulsar a eurorrexión Galicia-Norte de Portugal a través da mocidade

A directora xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez, participou este xoves na inauguración do IV Atopo internacional de mozos emprendedores, que reúne a 200 universitarios galegos e portugueses na cidade lusa de Braga.

Este encontro ten como obxectivo implicar aos mozos de Galicia e do norte de Portugal no "esforzo conxunto" de impulsar a Eurorrexión como un territorio con "posibilidades de crecemento futuro", así como fomentar o espírito emprendedor, á vez que se converte nun punto de intercambio de experiencias entre os participantes.

Segundo informou a Xunta, trátase dun "espazo de encontro, coñecemento, información e de formación en habilidades, e, sobre todo, en relacións"; un espazo "aberto cara á empregabilidade" dos mozos e que busca crear "oportunidades mediante o intercambio e a posta en común de ideas".

Cecilia Vázquez indicou que "a aposta pola creatividade xuvenil e o fomento do espírito emprendedor" é un dos "principais eixos de traballo" da administración galega. "As ideas creativas e innovadoras dos mozos impulsan a nosa competitividade, polo que incidiremos no fomento do espírito emprendedor como un dos principais métodos para aproveitar o enorme talento que atesoura a nosa mocidade", engadiu.

A titular do departamento autonómico lembrou que hai 25 anos que os galegos e os portugueses do norte constitúen esta Eurorrexión, onde conviven seis millóns de europeos, dos que aproximadamente un millón son novos de entre 16 e 30 anos.