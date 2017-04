Aumenta un 300% o número de transplantes de asistolia intrahospitalaria, fronte ao descenso de doante vivo

O número de transplantes de asistolia controlada intrahospitalaria en España aumentou un 300% no últimos cinco anos. Mentres, a doazón de vivo descendeu un 20 por cento en cuestión de tres anos, excepto na Coruña, onde si aumentou este último tipo de doazóns.

Así o manifestaron, en declaracións aos xornalistas, o xefe do servizo de Uroloxía do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), Venancio Chantada; e o coordinador nacional do grupo de transplante renal, Juan Passas. Estes expertos, xunto a outros moitos, danse cita estes días na XXVIII Reunión Nacional do Grupo de Transplante Renal que se celebra na Coruña.

Os expertos abordarán este xoves e venres os avances e os retos no ámbito do transplante renal, que nos último anos viu alterada as súas cifras. E é que, segundo avanzou Passas, no últimos cinco anos "incrementouse un 300 por cento" o número de transplantes de asistolia tipo III -aquela doazón controlada intrahospitalaria-.

"É unha cifra espectacular e que permite que siga aumentado ano tras ano a poboación doante", asegurou o coordinador nacional do grupo de transplante renal, quen sinala que este aumento "compensa a redución na doazón de vivo". Esta última caeu un 20% no últimos tres anos.

PUNTO CRAVE

"É o punto crave da doazón en España", apuntou este experto. Con todo Galicia non segue a tendencia nacional, e é que A Coruña é un dos poucos puntos en España onde aumenta o número de transplantes de doante vivo.

Galicia, en concreto, conta con dous centros trasplantadores, o Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) e o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), que en conxunto alcanzaron os 150 casos de transplante nos últimos anos. No caso do hospital coruñés, o pasado mes de decembro celebrou o número 3.000.