A Xunta anuncia 1.600 novas prazas en sanidade e 1.043 en educación

A Xunta convocará case 2.700 novas prazas de emprego público en 2017; 1.600 para sanidade e 1.043 en educación. Unha medida que, segundo o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, situará a Galicia na avangarda das autonomías españolas na oferta de emprego público.

Exames de oposicións en Silleda | Fonte: actualidad.es

O obxectivo do Executivo galego é dobre; por unha banda, pasar do 8% ao 5% de interinidade no Sergas e renovar a plantilla de docentes en Galicia. Con esta medida, a Xunta quere situar o número dos contratos indefinidos na sanidade pública en torno ao 95% e sacar unha Oferta Pública de Emprego (OPE) no Sergas de 1.600 novas prazas para 2017.

Ademais, entre este e o vindeiro ano, a Xunta converterá 800 prazas de eventuais en fixas no Sergas; 430 delas neste semestre, 200 no segundo semestre e 18 no primeiro semestre do 2018. Ademais, os traballadores do Servizo Galego de Saúde poderán pedir concursos de traslado cando se convoquen, e non terán que agardar como ata agora.

Educación

En canto a Educación, serán 1.043 as prazas para 25 especialidades. Delas, 550 serán para Secundaria, 80 para Formación Profesional, 400 para o corpo de mestres e 20 para as áreas de música e artes escénicas.

“Somos a primeira autonomía en formalizar unha Oferta de Emprego Público desta magnitude menos dunha semana despois que se anunciara xa o decreto lei no Consello de Ministros do pasado venres”, indicou Alberto Núñez Feijóo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta. “O noso obxectivo é cumprir o plan de estabilidade no Sergas e tamén os prazos da convocatoria das oposicións en Educación tal e como anunciaramos”, indicou. “E facelo con cobertura legal”, engadiu.