Feijóo recoñece que se o orzamento do Estado non se executa “será decepcionante”

Son ou non son os Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 bos para Galicia?. Para toda a oposición, asociacións empresariais e sindicatos, non. Para a Xunta e para o PPdeG, depende. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tentou sortear esta cuestión ao xeito galego; “se non se executan na súa totalidade serán decepcionantes”.

O titular do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, na rolda de prensa

Pero para entender esta postura é necesario tamén coñecer o que quere facer Feijóo para evitar, precisamente, que eses orzamentos sexan “decepciontantes”. O presidente galego anunciaba este mércores a creación dunha comisión na Xunta, presidida por el mesmo, para garantir o cumprimento total deses orzamentos. E por que?, porque se executan na súa totalidade “será moito máis do que se executaron os anos anteriores”, dixo.

Ese é o único argumento e o único consolo que ten Feijóo este ano para evitar todas as críticas que recibirá se o Executivo central non fai o que fixo nos últimos tres anos, executar moi por debaixo do diñeiro orzamentado. “Senón se executan serán absolutamente insuficientes”, indicou.

Os argumentos de Feijóo

Feijóo evitou dicir que fará se, realmente, non se cumpre o pactado polo Goberno central, co que esa comisión quedaría en entredito. “Eu aceptei a situación do pasado ano por coherencia, porque había un goberno en funcións e porque houbo que axustar o déficit, pero agora a situación é outra, limitouse a responder a GC.

Non é a primeira vez que se activan comisións na Xunta e na Cámara galega para facer seguimentos dos PGE, especialmente, no que ten que ver coas obras do AVE a Galicia. Así aconteceu no bipartito. E agora volve a repetirse a fórmula. “Houbo un tempo no que o PSOE cumpriu con este orzamento, e outro no que non, e por iso temos arasos nesta infraestrutura”, suliñou o presidente galego.

Compromisos do ministro de Fomento

Tamén tivo paus para os seus. “A execución do PP foi ben no 2011, 2012 e 2013, pero non nos seguintes anos”, indicou. “Por iso tomei a decisión de crear esta comisión que o ministro de Fomento tamén aceptou”, engadiu para lembrar que Íñigo Gómez de la Serna tamén se comprometeu a vir a Galicia cada tres meses para dar conta da execución deses orzamentos, especialmente, nas obras do AVE.

“Antes tiñamos un orzamento de 1.400 e se executou o 70% e agora de 1.000. Está claro que se executa o mesmo será moi negativo pero se executa todo, será posible cumprir con todas as obras previstas”, dixo Feijóo. Entre estas infraestruturas citou rematar xa coas obras de Alta Velocidad e a súa conexión coa meseta en 2019, o inicio da conexión con Lugo e a vriante Vigo-Cerdedo, a finalización da autovía Lugo-Santiago, o inicio da Ourense-Lugo e rematar co desdobramento na Ponte de Rande.