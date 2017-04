A Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) mostrouse moi crítica co proxecto de lei dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para 2017 porque, segundo explicou, "hai unha trampa encuberta" na súa redacción e "imposibilitan" que os concellos poidan reinvestir o seu superávit do ano 2016.

O presidente da institución local, o socialista Abel Caballero, dixo que as contas presentadas polo Goberno permiten ás corporacións locais executar os 7.083 millóns de superávit só no exercicio 2017, algo que, segundo el, é "puramente imposible". E aseverou que este proxecto de lei é un "casus belli" para a administración local.

Os orzamentos non se poderán aprobar antes de xuño debido ao trámite parlamentario. Se finalmente supérano, a data que se baralla é o 30 de xuño para a súa aprobación definitiva. Con este calendario, explicou Caballero, as corporacións locais non teñen o tempo suficiente para contratar os investimentos e gastos correspondentes ao superávit, xa que o tempo medio de contratación está entre nove e dez meses.

"Os prazos de contratación exceden o seis meses", subliñou o alcalde do PSOE, recalcando que, se a redacción definitiva do proxecto queda como está, os concellos deixarán sen executar eses máis de 7.000 millóns de beneficio.

Neste contexto, a Xunta de Goberno da FEMP aprobou unha resolución por unanimidade na que insta o Goberno de Mariano Rajoy e a todos os grupos parlamentarios que se permita aos concellos reinvestir o seu superávit e, por tanto, modifíquese o proxecto de lei para que poidan "contratar e executalo" tamén ao longo de 2018, e non só en 2017.

"Hai que ser realistas cos prazos", remachou, para despois engadir queves "unha agresión en contra" das corporacións locais, un "atentado contra a súa dignidade". Así mesmo, destacou que desde a FEMP van "a por todas" a defender aos cidadáns e os seus aforros.

REUNIÓNS CON FORZAS POLÍTICAS

Neste sentido, Caballero avanzou que pedirá reunirse co Goberno e tamén con representantes de todas as forzas políticas xa que neste momento o "dono do proxecto é o Parlamento". E mostrou confianza sairá adiante algunha emenda ao proxecto porque, ao seu xuízo, "non se entendería".

De feito, o socialista avisou de que, se non se atenden as demandas nin se dá unha "resposta positiva" á petición da FEMP, a entidade municipalista organizará un gran acto con 300 alcaldes e proponse reunir a máis de 8.000 representantes locais que, segundo recalcou, teñen unha posición "unánime" neste asunto. E salientou que a Federación a compoñen alcaldes de distinto signo político.

Por parte da Federación reclamouse en varias ocasións que os concellos e as corporacións locais poidan reinvestir o superávit que xeran alegando que, desde o ano 2012, achegaron "26.000 millóns" para "sanear as contas" de España.

Fronte ao déficit da Administración central e as autonómicas, as administracións locais "son a excepción" e "cumpren os compromisos", destacou Caballero, remachando: "O noso superávit é o corrector do déficit doutras administracións".

É máis, fixo fincapé en que o superávit rexistrado polos concellos en 2017 -de 7.083 millóns- é maior ao orzamento do Ministerio de Fomento, fixado en 5.000 millóns, ao mesmo tempo que reclamou que ese diñeiro "quede" nos consistorios.

"PASO ADIANTE" EN TAXA DE REPOSICIÓN

Doutra banda, Caballero ve un "paso adiante" con respecto á taxa de reposición de traballadores nas administracións locais contemplada polo Goberno, aínda que segue sen aceptar a proposta da FEMP de que sexa o 100% de reposición en todas as áreas. "A posición do Goberno non é o que nós demandabamos pero recoñecemos o avance razoablemente positivo", sentenciou.

Segundo explicou, a administración local perdeu case 100.000 traballadores pola crise e está "nunha situación límite" de face á prestación de servizos. Por iso, a FEMP seguirá reclamando a taxa de reposición do 100% así como a recuperación de todos os efectivos perdidos durante a crise económica.

Caballero apuntou, ademais, que exporá ao Goberno unha negociación para abordar o calendario para a recuperación deses case 100.000 traballadores perdidos.