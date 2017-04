En Marea denunciou este xoves que a Xunta de Galicia ten que pagar "1.670 millóns de euros máis" por financiarse con fondos e bancos privados en lugar de acudir aos mecanismos de financiamento público que facilita o Estado.

Así o denunciaron nunha rolda de prensa ofrecida este xoves o líder de En Marea, Luís Villares, e o deputado Manuel Lago, quen coincidiron ao censurar que "a operación de imaxe e propaganda" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, custa "1.670 millóns de euros aos galegos".

"Son uns beneficios moi suculentos para os bancos privados en detrimento de a cidadanía", advertiu Luís Villares, que lamentou que os galegos teñan que pagar case 1.700 millóns "durante moitos anos" para "manter a imaxe inmerecida de bo xestor de Feijóo".

Manolo Lago presentou os datos dun informe realizado por En Marea coas cifras oficiais do Ministerio de Hacienda, segundo as cales, asegurou que para o período 2012/2015 puxo a disposición das comunidades 131.073 millóns, que "permitiron que se aforrasen 44.484 millóns".

"Desa cifra, dos 131.073 millóns, Galicia só solicitou o 1,2% --1.567 millóns cando a economía galega móvese entre o 5 e o 6%--", denunciou. Con todo, considerou que "o máis grave" é que a Xunta "tardou en apuntarse" e fíxoo en 2015 "cando o diferencial de intereses entre o que prestaba o mercado e o que prestaba o Goberno era máis baixo, dos 44.484 millóns, Galicia só se beneficiou de 126 -o 0,3%--".

Por iso, insistiu en que, a diferenza do que di "o PP", "non é certo" que En Marea pida que Galicia "se endebede máis". "O que dicimos é que entre 2012 e 2015 a Xunta endebedouse en 7.057 millóns e, no canto de facelo acudindo a unha fonte de financiamento público, con tipos de interese máis baixos, para pagar a operación de propaganda de Feijóo acudiu á gran banca e a fondos de investimento, pagando intereses moito máis elevados", argumentou.

"METABOLIZACIÓN DA DÉBEDA"

Ademais, o parlamentario de En Marea advertiu de que, nestes momentos, o Estado "dispón de poucos recursos para contentar ao conxunto dos territorios" ante o que hai un "proceso de renegociación da débeda". "Por tanto, unha peza central na negociación do novo modelo de financiamento é o que vai ocorrer coa débeda que teñen as comunidades co Estado".

Respecto diso, destacou que "é perfectamente posible, porque xa hai un estudo encargado, que se metabolice a débeda". Este feito, segundo indicou, suporía que o Estado condone a débeda ás comunidades e explica que "a Xunta estea a correr como unha tola para endebedarse co fondo de financiamento autonómico". "A comunidade que máis se endebedou con mecanismos públicos en 2017 foi a galega", sinalou.

Neste sentido, lamentou que, debido á "operación estética de Feijóo", o peso que tiña a débeda de Galicia co Estado sobre o total fose do "20%". "Agora estamos no 31% porque somos os que máis pedimos ao Estado, pero hai comunidades que están no 70% e que, no caso de que se metabolice, verán case todo a súa débeda liquidada", asegurou.

"Estamos a pagar unha factura inaceptable en termo de intereses e podemos ser estafados nun modelo de metabolización da débeda", avisou.