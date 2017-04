O líder de En Marea, Luís Villares, pediu a posta en marcha dunha comisión parlamentaria na Cámara galega que "vele" polo "cumprimento efectivo do 100 por cen do orzado" polo Estado para Galicia nas súas contas para 2017.

O exmaxistrado lucense formulou esta petición nunha rolda de prensa celebrada este xoves e despois de que o mércores o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciase que Galicia creará "un comité de seguimento da execución orzamentaria real" na comunidade, que estará presidido por el e composto polos responsables de Vicepresidencia e das consellerías de Facenda, Medio Ambiente e Infrastruturas.

Respecto diso, Villares censurou que este órgano estea liderado por Feijóo, a quen acusou de "ser incapaz de alzar a voz ante os malos tratos insólitos dos Orzamentos Xerais do Estado a Galicia", que contemplan unha "redución de investimento do 32%".

"Vai ser Feijóo o que velle porque estes orzamentos ridículos cúmpranse? Seguramente non, e por iso propomos unha alternativa, unha comisión parlamentaria que vele polo eficaz cumprimento efectivo do 100% do orzado", sinalou.