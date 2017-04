Despois de que un xulgado decidise suspender preventivamente o funcionamento da área metropolitana de Vigo, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, suxeriu ao rexedor olívico, o socialista Abel Caballero, que "cando un está en contra de todo e de todos, posiblemente debería revisar a súa postura".

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Europa Press

E é que, como subliñou ao ser preguntado na rolda de prensa posterior á reunión semanal co seu goberno, "a gran chapuza" impulsada polo socialista na constitución da área metropolitana é "nula de pleno dereito". "Non porque o diga a Xunta, a Universidade de Vigo, o Celta, a Zona Franca... porque o di un xuíz", sentenciou Feijóo.

Devandito isto, salientou que Vigo "é unha cidade libre e democrática, e non o 'cortijo' de ninguén" e lamentou que se vexa "sometida" a esta "chapuza" e fóra do sistema de transporte metropolitano que está implantado noutras áreas da comunidade.

Así mesmo, o xefe do Executivo autonómico fixo fincapé en que a decisión do xuíz demostra que "a lei, e os acordos, están para cumprirse" e que "ninguén está por encima" dese principio. É máis, profundou en que hoxe "a área estaría a funcionar" se o Concello de Vigo "cumprise" co estipulado.

"Espero que todos tomemos nota deste auto que deixa sen efecto a área metropolitana de Vigo", proseguiu Feijóo, tras apuntar que "a chapuza é suficientemente clara" para que o xuíz tomase a decisión de "paralizala" antes de emitir o seu fallo. Ademais, aproveitou para lembrar que xa advertiu en datas recentes de que a cidade olívica "non é o 'cortijo' de ninguén".

CONVENIOS CON OUTRAS ÁREAS

Estas declaracións prodúcense un día despois de que se fixese pública esa decisión xudicial e o mesmo día que o Consello da Xunta aprobou, cunha dotación de nove millóns de euros, renovar os convenios cos 46 concellos que conforman as áreas de Santiago, Lugo, Ferrol e A Coruña.

En base a iso, o Goberno galego financia o 80 por cento do custo do transporte público interurbano e a totalidade dos transbordos, así como as viaxes que fagan os menores de 19 anos para entrar nas cidades.

Neste punto, Feijóo lamentou que os alcaldes das cidades non emulasen esta decisión e impuxesen esta gratuidade tamén no transporte urbano, polo que fixo "unha nova chamada" neste sentido. "Hai que facer política social", defendeu, á vez que puxo en valor que 34.000 mozos benefícianse actualmente desa medida.