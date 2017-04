O director xeral de Enerxía, Ángel Bernardo Tahoces, remitiuse este xoves ao "impedimento legal" existente para non responder na comisión de Industria ás preguntas de En Marea nas que demandaba coñecer a produción en megawatts/hora e o seu prezo de mercado das centrais de Ferroatlántica na Costa da Morte no últimos cinco anos.

Así, Tahoces dixo non poder contestar non porque non queira, senón porque é unha información "confidencial", que tan só pode ser usada de "forma global" no referente á produción de enerxía eléctrica e non detallada por empresas.

Neste sentido, non cre que sexa "inocuo" que un "competidor" poida "coñecer exactamente os datos horarios da súa produción", xa que "os datos relevantes e sensibles para a actividade produtiva dunha empresa deben ser protexidos", "porque o establece a lei". "En sede parlamentaria non se pode solicitar o incumprimento das leis", sentenciou.

Con todo, si respondeu a unha pregunta relativa á data de vencemento da concesión. Respecto diso, explicou que este período finaliza en todas as centrais de Ferroatlántica da Costa da Morte, salvo unha, o 1 de xaneiro de 2061. A excepción é a explotación hidroeléctrica de Carantoña, cuxa concesión termina o 28 de decembro de 2036.

Sobre a posibilidade de segregación das actividades de ferroaleación das centrais hidroeléctricas, Ángel Bernardo Tahoces reiterou a "posición clara desde un primeiro momento" da Xunta, con "un compromiso claro cos traballadores".

"ESCURANTISMO"

En cambio, o deputado de En Marea Pancho Casal cargou contra o "escurantismo" sobre os datos de produción, pois "en 40 anos todos os gobernos que gobernaron en España fixeron lexislación para que non se puidese coñecer a realidade da estafa que supón o sector eléctrico en España". Por tal motivo, considera necesario "cambiar as leis".

Casal censura que "é absolutamente inconcibible que en sede parlamentaria non se poidan coñecer datos de empresas que reciben centos de millóns de euros ao longo dos anos de subvención".

"Os 50 euros de diferenza que recibía Ferroatlántica por megawatt/hora entre o prezo medio de mercado e os 95 euros que lle pagaban cando rexía o réxime especial supuñan entre 15 e 20 millóns de euros ao ano", apunta Casal, segundo os seus cálculos. "E todo ese diñeiro saía dos petos de todos os cidadáns pago no recibo da luz", apostilou o deputado de En Marea.

Sobre este extremo, Pancho Casal critica que o conselleiro delegado de Ferroglobe "di que as centrais non valen nada" e "que o rendemento de explotación en 2016 foi só de dous millóns". Ante isto, remarca que "é incomprensible que un fondo de investimento pague 255 millóns de euros, dos que corresponde 160 millóns ás centrais de Galicia".

De tal forma, avisa á empresa de que "non se pode enganar á cidadanía", pois "ninguén" se cre que un fondo de investimento "pague 80 veces o ebitda (beneficio bruto de explotación) por unha compañía".

DECRETO DE VIVENDAS DE USO TURÍSTICO

Por outra banda, a senllas preguntas do PPdeG e PSdeG, a directora da Axencia de Turismo de Galicia, Nava Castro, defendeu o decreto galego que regula as vivendas de uso turístico -que entra en vigor o 10 de maio--, o cal considera "bastante flexible e de fácil aplicación".

A deputada popular Cristina Romeu dixo "celebrar" esta normativa que "aclara os diferentes modelos de negocio", mentres que o socialista José Manuel Pérez Seco lamentou que "as cousas non se fixeron ben do todo" no decreto, xa que os propietarios "teñen moitas dúbidas a estas alturas".

Aquí, Nava Castro acusou á asociación Aviturga de que "foi confundindo en que consiste esta regulación", xa que, subliña, é un decreto "estudado, corrixido, revisado" e sometido ao xuízo de particulares interesados.

Ademais, lembrou os requisitos que deben cumprir esas vivendas de uso turístico, como ser alugadas só en períodos inferiores a 30 días, estar listas para o seu uso "inmediato", contar cun teléfono de localización do dono e follas de reclamacións.

Esta normativa refírese a vivendas completas e busca acabar con "a competencia desleal", pois "en Galicia pódese alugar por habitacións", pero "chámanse pensións", e non incumbe a este decreto.

AXENCIA DA INDUSTRIA FORESTAL

Nesta comisión, o deputado socialista Abel Losada preguntou sobre as funcións que terá a futura Axencia Galega da Industria Forestal, creada "pola porta de atrás" a través da lei de acompañamento dos orzamentos.

Losada censura que esta axencia "serviu para quitar a xestión do monte a Medio Rural e darlla ao departamento de Industria", cun fin "exclusivamente economicista e productivista do monte".

En resposta, o secretario xeral técnico da Consellería de Economía, Borja Verea, defende que a tipoloxía de axencia é a que "mellor se adapta" a necesidades de "autonomía e racionalización", que servirá de "motor e revulsivo da industria forestal", mediante un "aproveitamento do monte máis sustentable e diverso".

A continuación, Verea indicou que se traballa na redacción do decreto de creación da mesma, con informes e estudos técnicos de análises de fondos e dotacións que terá.

Entre outras cuestións, perseguirá obxectivos como favorecer "sinerxías" entre os usos do monte, ser o interlocutor da administración ante axentes económicos, así como "fortalecer a cadea monte-industria".

FRIGOLOURO

A principios de novembro de 2016 Frigolouro anunciou o traslado a Portugal da planta de procesado de porcino do Porriño, aínda que rectificou días despois ao aclarar que a súa intención era permanecer no municipio pontevedrés.

Acerca desta "ameaza de deslocalización" preguntou Eva Solla (En Marea) na comisión de Industria. O director do Igape, Juan Cividanes, limitouse a contestar que "xa está respondida a pregunta por Frigolouro, que vai manter a súa actividade" no Porriño. "A día de hoxe non é unha ameaza que queira irse alén da fronteira", resolveu.

"Para a resposta que veu dar non era necesario que viñese", queixouse Eva Solla, quen apela á Xunta a dar conta da súa actuación para que "que non se volva a usar esta circunstancia" ante unha eventual reclamación dos traballadores de Frigolouro dos seus dereitos.

DESLOCALIZACIÓN DE AUTOMOCIÓN

Sobre deslocalización a Portugal tamén preguntou Noa Presas (BNG), no seu caso acerca das empresas auxiliares do automóbil, pois ve "preocupante" o impacto que poida ter na economía galega, e "a resposta do Goberno galego non está a ser suficiente".

A este respecto, o director do Igape valorou a "política clara de defensa" da industria en Galicia, e esgrimiu os "máis de 100 millóns" destinados pola Xunta no últimos cinco anos ao sector da automoción, ao que "seguirá apoiando".

Así mesmo, Cividanes pon en valor a campaña de bonificacións de ata o 50% en chan industrial en parques próximos á fronteira, unido a un plan de acción para captación de investimentos e atraer innovación.

Tamén resalta Cividanes que a planta de PSA-Citroën de Vigo prevé investir 600 millóns en industria 4.0 e que a industria auxiliar galega investirá nos próximos anos ata 3.000 millóns en modernización.