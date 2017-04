A 13 edición do Festival Internacional de Cinema Documental Play-Doc, recibiu do 22 ao 26 de marzo no Teatro Municipal de Tui (Pontevedra) a case 8.000 espectadores, que gozaron de estreas, obras inéditas, películas censuradas, colaboracións e actividades formativas; unha cifra que consolida o evento "como referente do cinema documental".

Play Doc | Fonte: Europa Press

Tal e como informou a organización, o festival contou cunha sección oficial "de alto nivel", na que foi elixida como gañadora a película Ama-San, da portuguesa Cláudia Varejão; e consolidou a súa aposta pola creación galega, con 12 películas --incluíndo sete estreas mundiais--.

Ademais, destacou a retrospectiva dedicada ao polémico e innovador realizador franco-canadense Dominc Gagnon; a colaboración especial coa sala Metrograph de Nova York e o seu director artístico e programador, Jake Perlin; e a programación musical --con Joan As Police Woman como cabeza de cartel--, que fixo encher a sala de concertos dúas noites consecutivas.

A organización trasladou que esta edición foi "particularmente satisfactoria" e marca "unha nova liña a seguir". Tras o peche do festival, a súa programación trasládase a outras sedes como o Centro Galego de Artes da Imaxe, cineclubes de Galicia, a Filmoteca de Valencia, a Carta Branca de Tabakalera (San Sebastián), Play-Doc TV (en R Televisión) ou o webdoc sobre retrato filmado.